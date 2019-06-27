На Сумщине обнаружили бешеную летучую мышь, а на Днепропетровщине зафиксировали вспышку кори

В Киеве повторно переименуют проспекты в честь Бандеры и Шухевича. Об этом сообщают "Новости N". Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил переименование проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook. "Реванша не будет! Во-первых, мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина. И, во-вторых на следующей сессии Киеврады мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - заявил Кличко. Напомним, 7 июня 2016 года депутаты Киеврады проголосовали за переименование столичного Московского проспекта на проспект Степана Бандеры. 1 июня 2017 года Киеврада проголосовала за переименование проспекта Ватутина на проспект Шухевича. Решение было принято в рамках пакета законов о декоммунизации, принятого 9 апреля 2015 года Верховной Радой. 15 мая 2015 года законы подписал на тот час президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. 25 июня текущего года Окружной админсуд Киева отменил решение Киеврады о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице.

Возле Ровно горела большая свалка. Об этом сообщает "Фраза". Рано утром вторника, 25 июня, на свалке недалеко от Ровно вспыхнул пожар. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом сообщает местное управление ГСЧС. Сообщается, что огонь тушили 22 человека и пять единиц спецтехники. Пожар ликвидировали за три часа. Его площадь составляла полгектара. К счастью, никто не пострадал.

Под Днипром заметили редчайшую краснокнижную птицу. Об этом сообщает "Наше місто". Самого маленького нашего орла запечатлел в Кривом Роге известный орнитолог-любитель Виктор Севидов. Орел-карлик очень редкая птица в наших краях. Его численность оценивается несколькими десятками пар. — Орел-карлик занесен в Красную книгу. Он интересен тем, что имеет две морфы – светлую и темную. Виктор запечатлел светлую. Данная птица редкая на Днепропетровщине. По данным наших орнитологов, в области гнездится 50-60 пар, — прокомментировал ситуацию председатель областного отделения Украинского общества охраны птиц Петр Чегорка.

На Сумщине обнаружили бешеную летучую мышь. Об этом сообщает "Ваш шанс". Ситуация с бешенством на Сумщине в этом году существенно улучшилась, - говорит начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко: - По состоянию на конец июня этого года в области зарегистрировано 13 случаев бешенства среди животных: 2 лисы, 6 кошек, 4 собаки и летучая мышь. За аналогичный период прошлого года было выявлено 45 случаев бешенства. В 2018 году проводилась пероральная вакцинация диких животных против бешенства - вакцина разбрасывалась в виде смеси с привлекательным запахом. На 2019 год запланировано продолжение этой работы. О домашних же животных должны позаботиться их хозяева.

Последствия непогоды в Херсонской: 26 оросительных станций осталось без электроснабжения. Об является поэтому докладывает "Гривна". Вчера в Херсонской области прошел сильный ураган, который нанес большой вред жителям области. Так, в результате сильного ветра пострадал Новотроицкий район. В нем из-за урагана упало две электроопоры, что оставило без электроснабжения 26 оросительных насосных станций. Об этом сообщает начальник областного управления водных ресурсов Днепра Игорь Андриенко. "Вчера в Новотроицком районе из-за сильной бури были повреждены две линии электропередач. Из-за этого временно прекращено энергоснабжение 10 насосных станций орошения Новотроицкого УВГ, 5 станций Генического МУВГ и 11 станций Ивановского МУВГ ", - говорит Андриенко. Также он добавил, что сейчас проводятся работы по восстановлению линий электропередач.

32 случая за неделю: на Днепропетровщине зафиксирована вспышка кори. Об этом сообщает "Днепр Час". С начала года на Днепропетровщине зарегистрировано 1345 случаев заболевания корью (800 взрослых и 545 детей), а только за последнюю неделю в области зарегистрировано 32 случая заболеваемости корью (в том числе 21 ребенок), в частности в Днипре - 20 случаев.

Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ Украины" Елена Кузьменко, передает Днепроград. По ее словам, на Днепропетровщине, как и в целом по Украине, продолжается вспышка кори. Всего с начала года в области зарегистрировано 1345 случаев заболевания корью (800 взрослых и 545 детей). По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 45% и находится на высоком уровне. Зарегистрирован один летальный случай (женщина в возрасте 46 лет из Кривого Рога), - сообщила Елена Кузьменко. Удельный вес детей до 17 лет в общей структуре заболевших - 40,5% (545 случаев, в том числе 74 среди детей до года). Больше всего болеют дети школьного возраста 5 - 9 лет и 10 – 14 лет (305 случаев). Среди общего количества больных 77% (1033 случая) составляют лица, не получившие прививки или те, у которых данные о прививках отсутствуют (также расценивается как отсутствие прививки). С 13.06.19 - 19.06.19 в области зарегистрировано 32 случая заболеваемости корью (в том числе 21 ребенок), в частности в Днепре - 20 случаев. Случаи регистрировались на 10 административных территориях Днепропетровщины, - сообщила она.

Напомним, ранее в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.

Кроме того, в Конотопе избили кандидата в депутаты и бывшего мэра Семенихина.