подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
27 июня 2019, четверг, 12:30 2726
Жизнь 2019-06-27T13:12:55+03:00
Українські Новини
Иво Бобул баллотируется в депутаты Верховной Рады

Иво Бобул баллотируется в депутаты Верховной Рады

Иво Бобул. Скриншот
Иво Бобул. Скриншот "UA:Перший"

Украинский певец Иво Бобул, который ранее планировал баллотироваться в Президенты, баллотируется в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля  от партии "Патриот".

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

В списке партии Бобул на пятом месте. Перед ним в списке партии "Патриот" Николай Голомша, Николай Сирый, Георгий Филипчук и Александр Журавчак.

По последним данным соцопросов, партия "Патриот" в них не фигурирует, что означает нулевой рейтинг среди избирателей.

В соцсетях уже начали активно обсуждать и шутить над решением певца идти в депутаты.

"Свершилось! Ивушко наш Бобул пошел таки в политику! Трепещите "голосящие" и "зеленеющие"! Дорогу "новым лицам в политике"!!!" - написал Антон Мамонтов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Олег Винник назвал условие, при котором пойдет на выборы Президента.

 

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Иво Бобул партия "Патриот"

Архив
Новости
Первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Баранецкий 14:06
Кандидат на должность закарпатского губернатора Бондаренко заработал 42 тысячи гривен, а вот его жена - 985 тысяч гривен 14:04
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса. Фото: facebook/GeneralStaff
Фирма экс-начальника Генштаба пыталась продать Минобороны контрабандные запчасти ЗРК из России 14:04
Больше всего люди хотят видеть премьер-министром Юрия Бойко, – опрос 13:57
Введение рынка электроэнергии в безопасном режиме позволит сдержать тарифы, – Корольчук 13:38
больше новостей
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Вместо Джемилева главой Нацсовета по антикоррупционной политике стал Рябошапка 12:20
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Кличко показал, как обустраивают пляж на Троещине 18:25
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
Игорь Гужва
Суд отменил розыск главреда "Страны" Гужвы 07:00 Документ
Кипрская церковь начала сбор подписей в Европе в защиту прав верующих УПЦ 14:27
Минздрав отказался ставить побитого в школе ребенка в очередь на лечение за границей, мать самостоятельно собирает средства на операцию 17:49
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok