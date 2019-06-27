Иво Бобул баллотируется в депутаты Верховной Рады

Украинский певец Иво Бобул, который ранее планировал баллотироваться в Президенты, баллотируется в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля от партии "Патриот".

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

В списке партии Бобул на пятом месте. Перед ним в списке партии "Патриот" Николай Голомша, Николай Сирый, Георгий Филипчук и Александр Журавчак.

По последним данным соцопросов, партия "Патриот" в них не фигурирует, что означает нулевой рейтинг среди избирателей.

В соцсетях уже начали активно обсуждать и шутить над решением певца идти в депутаты.

"Свершилось! Ивушко наш Бобул пошел таки в политику! Трепещите "голосящие" и "зеленеющие"! Дорогу "новым лицам в политике"!!!" - написал Антон Мамонтов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Олег Винник назвал условие, при котором пойдет на выборы Президента.