Іво Бобул балотується у депутати Верховної Ради

Український співак Іво Бобул, який раніше планував балотуватися в Президенти, балотується в народні депутати на позачергових виборах у Верховну Раду 21 липня від партії "Патріот".

Про це свідчать дані ЦВК.

У списку партії Бобул на п'ятому місці. Перед ним у списку партії "Патріот" Микола Голомша, Микола Сірий, Георгій Філіпчук та Олександр Журавчак.

За останніми даними соцопитувань, партія "Патріот" у них не фігурує, що означає нульовий рейтинг серед виборців.

В соцмережах вже почали активно обговорювати і жартувати над рішенням співака йти в депутати.

"Звершилося! Івушко наш Бобул таки пішов у політику! Тремтіть "голосящі" і "зеленіючі"! Дорогу "новим обличчям в політиці"!!!" - написав Антон Мамонтов.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Олег Винник назвав умову, за якої піде на вибори Президента.