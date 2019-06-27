Іво Бобул балотується у депутати Верховної Ради

Український співак Іво Бобул, який раніше планував балотуватися в Президенти, балотується в народні депутати на позачергових виборах у Верховну Раду 21 липня від партії "Патріот".\r\nПро це свідчать дані ЦВК.\r\nУ списку партії Бобул на п'ятому місці. Перед ним у списку партії "Патріот" Микола Голомша, Микола Сірий, Георгій Філіпчук та Олександр Журавчак.\r\n\r\nЗа останніми даними соцопитувань, партія "Патріот" у них не фігурує, що означає нульовий рейтинг серед виборців.\r\nВ соцмережах вже почали активно обговорювати і жартувати над рішенням співака йти в депутати.\r\n"Звершилося! Івушко наш Бобул таки пішов у політику! Тремтіть "голосящі" і "зеленіючі"! Дорогу "новим обличчям в політиці"!!!" - написав Антон Мамонтов.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Олег Винник назвав умову, за якої піде на вибори Президента.\r\n