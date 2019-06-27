"Голос" просит ЦИК отменить регистрацию кандидатом-мажоритарщиком Огнева

Политическая партия "Голос" просит Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию кандидата в депутаты Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля по №121 мажоритарному округу во Львовской области Дмитрия Огнева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в ее микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Партия #Голос отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева. Такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того, как в партию обратились ряд журналистов-расследователей и активистов", - написано в нем.

По результатам проверки выяснилось, что Огнев склонен ставить личный интерес выше результата командной роботы, что противоречит одному из девяти критериев, по которым партия выдвигает своих кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня ЦИК зарегистрировал избирательные списки 21 политической партии и 3 171 кандидата в депутаты Верховной Рады на внеочередные выборы 21 июля.

45,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - за партию "Голос" 7,2% - "Европейскую солидарность", 7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.