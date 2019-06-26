Досрочное снятие судимости с экс-депутата Лозинского признали законным

Киевский апелляционный суд признал законным досрочное снятие судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в суде.\r\nОн отметил, что в среду, 26 июня, коллегия судей под председательством судьи Ольги Капичон рассмотрела апелляционную жалобу прокуратуры на снятие судимости с экс-депутата.\r\n"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционная жалоба не удовлетворена", - сказал источник.\r\nТаким образом, решение о досрочном снятии судимости с Лозинского вступило в силу в среду, 26 июня.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство местного жителя Валерия Олийныка в Кировградской области.\r\nОлийнык погиб 16 июня 2009 года в результате столкновения на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.\r\nВесной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.\r\nВ марте 2013 года Высший спецсуд еще раз смягчил приговор, снизив срок тюремного заключения до 10 лет.\r\nВ апреле 2016 года Лозинский досрочно вышел из колонии по условно-досрочному освобождению.\r\nСнятие судимости с экс-депутата Лозинского обжаловала прокуратура.