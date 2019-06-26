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26 июня 2019, среда, 18:25 32
Судебная власть 2019-06-26T18:25:09+03:00
Українські Новини
Досрочное снятие судимости с экс-депутата Лозинского признали законным

Досрочное снятие судимости с экс-депутата Лозинского признали законным

Виктор Лозинский. Фото: zn.ua
Виктор Лозинский. Фото: zn.ua

Киевский апелляционный суд признал законным досрочное снятие судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в суде.

Он отметил, что в среду, 26 июня, коллегия судей под председательством судьи Ольги Капичон рассмотрела апелляционную жалобу прокуратуры на снятие судимости с экс-депутата.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционная жалоба не удовлетворена", - сказал источник.

Таким образом, решение о досрочном снятии судимости с Лозинского вступило в силу в среду, 26 июня.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство местного жителя Валерия Олийныка в Кировградской области.

Олийнык погиб 16 июня 2009 года в результате столкновения на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

В марте 2013 года Высший спецсуд еще раз смягчил приговор, снизив срок тюремного заключения до 10 лет.

В апреле 2016 года Лозинский досрочно вышел из колонии по условно-досрочному освобождению.

Снятие судимости с экс-депутата Лозинского обжаловала прокуратура.

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