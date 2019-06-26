подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 июня 2019, среда, 15:45 43
Экономика 2019-06-26T15:45:50+03:00
Українські Новини
Доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда увеличили на 30 млрд гривен

Доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда увеличили на 30 млрд гривен

Пенсионный фонд. Фото: Podrobnosti.ua
Пенсионный фонд. Фото: Podrobnosti.ua

Кабинет Министров после повышения пенсий с 1 июля увеличил доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда на 2019 год приблизительно на 30 млрд гривен до 438,6 млрд гривен доходов и до 438,2 млрд гривен расходов.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українські Новини.

При этом собственные доходы ПФ увеличены с 230,6 до 245,8 млрд гривен, расходы - с 282,8 до 303,4 млрд гривен.

В пояснительных документах к постановлению сказано, что решение принято с целью обеспечения расходов на пенсионные выплаты с учетом проведенных с 1 марта перерасчетов пенсий, решения ввести доплаты к пенсиям до 2 тыс. гривен, а также возвращения займов, предоставленных с единого казначейского счета в 2018 году.

Финансирование бюджета ПФ увеличено за счет дополнительного выделения 14,7 млрд гривен средств госбюджета (из которых 50 млн гривен выделено на погашение задолженности по пенсионным выплатам по решению суда) и увеличения собственных доходов ПФ на 15,2 млрд гривен.

В числе расходов предусмотрено выделить 15,5 млрд - на финансирование перерасчета пенсий, 4,8 млрд гривен - на погашения казначейских займов 2018 года и увеличение административных расходов на 367 млн гривен в связи с выполнением функций, возложенных на ПФ.

Введение с июля доплат к пенсиям до 2 тыс. гривен повлекло увеличение расходов ПФ на 3,6 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин решил с июля повысить пенсии (ввести доплату) до размера 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

Министерство соцолитики инициировало увеличение роли стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии тем пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.

11 октября 2017 года вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Кроме того, украинцы могут получить "13-ю пенсию" уже в этом году.

Больше новостей о: Бюджет Пенсии Пенсионный фонд

Архив
Новости
Ночной тариф на свет для населения с июля отменять не будут 16:15
Суд признал противозаконными ограничения высотности зданий при застройке 16:06
Экс-начальника СБУ в Киеве Щеголева, обвиняемого в штурме Евромайдана, отпустили из-под стражи 16:04
Доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда увеличили на 30 млрд гривен 15:45
"Киевпастранс" планирует закончить год с убытками, несмотря на дотации города в 3 млрд гривен 15:43
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Купюра 1000 гривен. Фото: НБУ
Доходы и цены выросли: В Украине появится банкнота 1 000 гривен 12:50
В конце недели могут начаться отключения газа в 13 областях, - СМИ 17:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok