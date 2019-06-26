Доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда увеличили на 30 млрд гривен

Кабинет Министров после повышения пенсий с 1 июля увеличил доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда на 2019 год приблизительно на 30 млрд гривен до 438,6 млрд гривен доходов и до 438,2 млрд гривен расходов.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українські Новини.

При этом собственные доходы ПФ увеличены с 230,6 до 245,8 млрд гривен, расходы - с 282,8 до 303,4 млрд гривен.

В пояснительных документах к постановлению сказано, что решение принято с целью обеспечения расходов на пенсионные выплаты с учетом проведенных с 1 марта перерасчетов пенсий, решения ввести доплаты к пенсиям до 2 тыс. гривен, а также возвращения займов, предоставленных с единого казначейского счета в 2018 году.

Финансирование бюджета ПФ увеличено за счет дополнительного выделения 14,7 млрд гривен средств госбюджета (из которых 50 млн гривен выделено на погашение задолженности по пенсионным выплатам по решению суда) и увеличения собственных доходов ПФ на 15,2 млрд гривен.

В числе расходов предусмотрено выделить 15,5 млрд - на финансирование перерасчета пенсий, 4,8 млрд гривен - на погашения казначейских займов 2018 года и увеличение административных расходов на 367 млн гривен в связи с выполнением функций, возложенных на ПФ.

Введение с июля доплат к пенсиям до 2 тыс. гривен повлекло увеличение расходов ПФ на 3,6 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин решил с июля повысить пенсии (ввести доплату) до размера 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

Министерство соцолитики инициировало увеличение роли стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии тем пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.

11 октября 2017 года вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Кроме того, украинцы могут получить "13-ю пенсию" уже в этом году.