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26 июня 2019, среда, 14:28 168
Спорт 2019-06-26T14:35:37+03:00
Українські Новини
II Европейские игры: кто из украинских спортсменов будет сегодня соревноваться и где смотреть

II Европейские игры: кто из украинских спортсменов будет сегодня соревноваться и где смотреть

Главное спортивное событие года – Европейские игры-2019 – в самом разгаре. Сегодня состоится состязания по стрельбе из лука (финал) и легкой атлетике (1/2 финала).

Трансляцию будет соревнования этого мультиспортивного форума будет вести телеканал "Интер".

26 июня в 14:40 свое мастерство в индивидуальном зачете и финальных соревнованиях в классическом и блочном луке покажут женщины. На прошлых Европейских играх, которые проходили в 2015 году в Баку, стрельба из лука стала для нашей сборной богатой на награды. Украинские лучники завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

II Европейские игры. Фото: inter.uаII Европейские игры. Фото: inter.uа

В 17:40 состоятся полуфинальные соревнования по легкой атлетике. Несколько дней назад украинская сборная в этом виде спорта не только выиграла квалификационный матч, в котором также состязались Испания, Турция, Португалия, Болгария и Дания, но и вышла в полуфинал соревнований.

"На этом этапе наша команда показала блестящую подготовку и очень уверенно, с большим запасом закончила свой предварительный этап, опередив соперников, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин. – Когда после восьми дисциплин наши спортсмены стали явными лидерами, ушли на гонку преследования первыми – с запасом времени, сохранили и приумножили это, эмоции переполняли через край! Сборная Украины доказала, что является одним из фаворитов в борьбе за командное "золото".

II Европейские игры. Фото: noc-ukr.orgII Европейские игры. Фото: noc-ukr.org

Нашим легкоатлетам предстоит выступление в девяти видах программы: бег 100 м (мужчины), бег 100 м (женщины), прыжки в длину (женщины), прыжки в высоту (мужчины), метание копья (женщины), смешанная эстафета (4х400м), бег с барьерами 110 м (мужчины), бег с барьерами 100 м (женщины), смешанная гонка преследования.

Соревнования по стрельбе из лука сегодня на "Интере"

Соревнования по легкой атлетике сегодня на "Интере"

Полное расписание трансляций Европейских игр-2019, основные новости и лучшие моменты главного спортивного события года – на сайте minsk2019.inter.ua

Как сообщали Українські Новини, украинская сборная отправилась на Европейские игры.

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