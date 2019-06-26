Двойная провокация СБУ: суд оправдал обвиняемого в передаче ФСБ РФ секретных данных об американских военных в Украине

Суд оправдал и освободил из под стражи донецкого бизнесмена Сергея Семенюту, обвиняемого в попытке передать ФСБ России секретные данные об американских военных инструкторах в Украине.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nБизнесмен был задержан правоохранителями в Киеве в июле 2017 года.\r\nОн обвинялся в том, что установил конфиденциальное сотрудничество с ФСБ и по заказу российской спецслужбы добывал секретную военную информацию в Украине.\r\nТак, бизнесмен, по версии обвинения, предложил своему знакомому - бывшему военному Вооруженных сил Украины - за денежное вознаграждение поставлять необходимую информацию.\r\nЭкс-военный передал обвиняемому конфиденциальную информацию о бойцах 40-го полка Национальной гвардии.\r\nТакже обвиняемому была передана информация об агентах украинских спецслужб в рядах боевиков ДНР и ЛНР и о поставках оружия и техники из США.\r\n13 июля 2017 года бизнесмен был задержан в кафе на левом берегу Киева по время передачи ему секретной информации о 2-х участниках специальных операций, которые скрыто работают на территории временно неподконтрольной украинской власти в Донецкой и Луганской области.\r\nТакже подсудимому был передан распечатанный план украино-американских учений "Си Бриз-2017", копии страниц паспортов 4 американских военных инструкторов, которые прибыли в Украину, а также сведения об украинских разведывательно-диверсионных группах, которые должны прибыть в ДНР и под видом местных военных совершить взрыв в заведении общественного питания.\r\nЗадержанному бизнесмену было предъявлено обвинение по ст. 111 (шпионаж) Уголовного кодекса.\r\nОбвиняемый свою вину категорически не признал и заявил, что стал жертвой провокации со стороны СБУ.\r\nСеменюта сообщил суду, что занимался бизнесом, связанным с военной техникой, и познакомился на этой почве с сотрудником СБУ.\r\nВ январе 2017 года к бизнесмену в Киеве подошел неизвестный ранее человек, который представился бывшим военным и сказал, что может продать ему секретную военную информацию.\r\nБизнесмен отказался, но в апреле 2017 года, когда его задержали на КПВВ в Донецкой области, вспомнил об этом экс-военном и передал его данные сотруднику контрразведки СБУ.\r\nПо словам Семенюты, он согласился тайно участвовать в операции Службы безопасности Украины по разоблачению экс-военного, так как спецслужба пообещала ему помощь в перемещении табачных изделий на оккупированные территории Донецкой области.\r\nБизнесмен по видом "агента ФСБ" общался с экс-военным, получал от него секретную информацию и передавал ее в СБУ.\r\nВ июле 2017 года Семенюта был задержан в кафе в Киеве, но задерживавшие его правоохранители не поверили, что он является агентом СБУ и арестовали его.\r\nСвидетели в суде подтвердили его показания.\r\nВ итоге суд установил, что с одной стороны контрразведка и прокуратура имитировали передачу секретной информации обвиняемому, а с другой - сам обвиняемый действовал под негласным контролем сотрудников СБУ.\r\nУчитывая то, что никаких секретных данных российским спецслужбам в итоге не было передано, суд не усмотрел в действиях подсудимого шпионажа или разглашения военной тайны.\r\nСуд в начале июня текущего года признал невиновным и оправдал Семенюту.\r\nТакже он постановил немедленно отпустить подсудимого из-под стражи\r\nКак сообщали Українськi Новини, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 13 годам тюрьмы боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусварге.\r\n