Двойная провокация СБУ: суд оправдал обвиняемого в передаче ФСБ РФ секретных данных об американских военных в Украине

Двойная провокация СБУ: суд оправдал обвиняемого в передаче ФСБ РФ секретных данных об американских военных в

Суд оправдал и освободил из под стражи донецкого бизнесмена Сергея Семенюту, обвиняемого в попытке передать ФСБ России секретные данные об американских военных инструкторах в Украине.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Бизнесмен был задержан правоохранителями в Киеве в июле 2017 года.

Он обвинялся в том, что установил конфиденциальное сотрудничество с ФСБ и по заказу российской спецслужбы добывал секретную военную информацию в Украине.

Так, бизнесмен, по версии обвинения, предложил своему знакомому - бывшему военному Вооруженных сил Украины - за денежное вознаграждение поставлять необходимую информацию.

Экс-военный передал обвиняемому конфиденциальную информацию о бойцах 40-го полка Национальной гвардии.

Также обвиняемому была передана информация об агентах украинских спецслужб в рядах боевиков ДНР и ЛНР и о поставках оружия и техники из США.

13 июля 2017 года бизнесмен был задержан в кафе на левом берегу Киева по время передачи ему секретной информации о 2-х участниках специальных операций, которые скрыто работают на территории временно неподконтрольной украинской власти в Донецкой и Луганской области.

Также подсудимому был передан распечатанный план украино-американских учений "Си Бриз-2017", копии страниц паспортов 4 американских военных инструкторов, которые прибыли в Украину, а также сведения об украинских разведывательно-диверсионных группах, которые должны прибыть в ДНР и под видом местных военных совершить взрыв в заведении общественного питания.

Задержанному бизнесмену было предъявлено обвинение по ст. 111 (шпионаж) Уголовного кодекса.

Обвиняемый свою вину категорически не признал и заявил, что стал жертвой провокации со стороны СБУ.

Семенюта сообщил суду, что занимался бизнесом, связанным с военной техникой, и познакомился на этой почве с сотрудником СБУ.

В январе 2017 года к бизнесмену в Киеве подошел неизвестный ранее человек, который представился бывшим военным и сказал, что может продать ему секретную военную информацию.

Бизнесмен отказался, но в апреле 2017 года, когда его задержали на КПВВ в Донецкой области, вспомнил об этом экс-военном и передал его данные сотруднику контрразведки СБУ.

По словам Семенюты, он согласился тайно участвовать в операции Службы безопасности Украины по разоблачению экс-военного, так как спецслужба пообещала ему помощь в перемещении табачных изделий на оккупированные территории Донецкой области.

Бизнесмен по видом "агента ФСБ" общался с экс-военным, получал от него секретную информацию и передавал ее в СБУ.

В июле 2017 года Семенюта был задержан в кафе в Киеве, но задерживавшие его правоохранители не поверили, что он является агентом СБУ и арестовали его.

Свидетели в суде подтвердили его показания.

В итоге суд установил, что с одной стороны контрразведка и прокуратура имитировали передачу секретной информации обвиняемому, а с другой - сам обвиняемый действовал под негласным контролем сотрудников СБУ.

Учитывая то, что никаких секретных данных российским спецслужбам в итоге не было передано, суд не усмотрел в действиях подсудимого шпионажа или разглашения военной тайны.

Суд в начале июня текущего года признал невиновным и оправдал Семенюту.

Также он постановил немедленно отпустить подсудимого из-под стражи

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