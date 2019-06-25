Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича

Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування Московського проспекту на проспект Бандери та проспекту Ватутіна на проспект Шухевича.\r\nПро це голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Суд частково задовольнив позовні вимоги, скасував рішення про перейменування проспекту Московського на Бандери і Ватутіна на Шухевича", - написав він.\r\nВ'ятрович також написав, що повний текст рішення з мотивацією з'явиться через 5 днів.\r\nПісля отримання повного тексту він має намір подати апеляцію.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 роки тому – 1 червня 2016 року Київрада перейменувала проспект генерала Миколи Ватутіна в проспект Романа Шухевича, а 7 липня того ж року перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери.\r\nРішення київської влади було прийнято суспільством неоднозначно і викликало багато суперечок. Зокрема, були зареєстровані кілька петицій про скасування перейменування.\r\n22 лютого 2018 року Київська міська рада перейменувала Московський міст на Північний.