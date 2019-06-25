Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича

Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування Московського проспекту на проспект Бандери та проспекту Ватутіна на проспект Шухевича.

Про це голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Суд частково задовольнив позовні вимоги, скасував рішення про перейменування проспекту Московського на Бандери і Ватутіна на Шухевича", - написав він.

В'ятрович також написав, що повний текст рішення з мотивацією з'явиться через 5 днів.

Після отримання повного тексту він має намір подати апеляцію.

Як повідомляли Українські Новини, 3 роки тому – 1 червня 2016 року Київрада перейменувала проспект генерала Миколи Ватутіна в проспект Романа Шухевича, а 7 липня того ж року перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери.

Рішення київської влади було прийнято суспільством неоднозначно і викликало багато суперечок. Зокрема, були зареєстровані кілька петицій про скасування перейменування.

22 лютого 2018 року Київська міська рада перейменувала Московський міст на Північний.