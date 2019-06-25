На Херсонщине назревает экологическая катастрофа, а на Сумщине рухнула конструкция строящегося моста

На Херсонщине назревает экологическая катастрофа. Об этом сообщает "Гривна". Село Брылевка Виноградовской объединенной территориальной общины может утонуть в фекалиях. Как сообщает сайт Олешковского райсовета, местное КП "Техник" не проводит работы по очистке сетей водоотведения. Из-за переполнения колодцев отключена система водоснабжения. Такая ситуация вызвала социальное напряжение среди населения Брылевки. Жители села обратились к главе Олешковского райсовета с данной проблемой. Тот, в свою очередь, передал обращение первому заму главы ОГА Дмитрию Бутрию, начальнику областной экоинспекции Александру Евтухову и в облуправление Госпродпотребслужбы. Примут ли чиновники меры по предотвращению экологической катастрофы, неизвестно.

В Днипре произошло вооруженное нападение на учреждение быстрого кредитования. Об этом сообщает "Днепр Час". В Днипре грабитель напал на финансовое учреждение. Злоумышленник, угрожая пистолетом, потребовал у работницы открыть сейф и ему выдать деньги. Событие произошло 21 июня на улице Богдана Хмельницкого. В учреждение быстрого кредитования зашел неизвестный и со словесными угрозами потребовал у персонала заведения деньги. Получив отказ, злоумышленник достал из сумки пистолет и под угрозой применения оружия приказал открыть сейф. Смелая работница продолжила отказывать нападающему, сказав, что не имеет ключей от сейфа. Тогда разбойник растерялся и убежал из помещения в неизвестном направлении, а женщина вызвала полицию. Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении и, оперативно установив личность нападавшего, задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 18-летний местный житель. Оружие, которым угрожал парень, было изъято и направлено на экспертизу. Задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой) и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершение нападения с целью завладения чужим имуществом мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет.

На Сумщине рухнула металлическая конструкция строящегося моста. Об этом сообщает "Ваш шанс". Многострадальный мост через Ворсклу в с. Клементово Ахтырского района, являющийся частью автодороги Сумы - Полтава, строится уже два года, но, судя по всему, новым мостом жителям области придется пользоваться еще не скоро. Так, сумчанин Александр Трегубенко выложил в "Фейсбуке" фото, сделанные в воскресенье вечером, объяснив: "Слева старый аварийный мост, по которому сейчас идет реверсивное движение. Справа строится новый. И вам не показалось, это стальная многотонная конструкция нового моста при монтаже просто упала на аварийный старый мост". В результате развернувшейся дискуссии в комментариях появилась информация от Службы автомобильных дорог: "Работы по монтажу первой нитки металлической пролетного строения мостового перехода на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 Сумы - Полтава км 70 + 838 ведутся в плановом порядке. В связи со сложностью монтажных работ и техническими трудностями, которые сейчас решаются работниками подрядной организации ООО "Сумымостострой", установка запланирована на следующую неделю. Параллельно ведутся работы по сбору второй нитки металлической пролетного строения мостового перехода. Напоминаем, что работы по реконструкции мостового перехода на автодороге Н-12 Сумы - Полтава км 70 + 838 ведутся с начала октября 2017 года в рамках имеющегося финансирования. В предыдущие годы были выполнены подготовительные работы по устройству опор, монтаж железобетонных балок. На 2019-й запланировано завершение работы I очереди и открытие движения на новой части моста в IV квартале этого года. Для этого из государственного бюджета согласно Распоряжение КМУ от 06.02.2019 г. №130-р. предусмотрено финансирование в размере 60 млн. грн. Полное завершение работ запланировано на 2020 год при условии достаточного финансирования". Конечно, данный комментарий звучит очень оптимистично, но несколько странно, что падение многотонной конструкции во время установки ее на место в нем считается плановым. Судя по всему, если старый аварийный мост просто не выдержит этой внезапной дополнительной нагрузки и дорога между областями окажется закрытой из-за падения моста, это тоже будет считаться небольшими техническими сложностями. А ведь балка пролежала в этом положении все выходные, и пока ее так и не установили на нужное место. Не исключено также, что в результате этих "плановых работ" она деформируется и потребует восстановления.

В центре Киева произошло курьезное ЧП. Об этом сообщает "Фраза". Как выяснили журналисты "Фразы", бомж подрался с молодым парнем, который решил справить малую нужду прямо на Бессарабской площади. Видно, что этот кусок центра уже напоминает помойку – повсюду мусор, пьяные люди и бомжи. Драка продолжалась достаточно долго в разных локациях. В итоге пожилой бомж сбежал в ТЦ "Арена Сити".

За премирование себя 83 тысячами гривен директора Николаевского городского дворца культуры и искусств отправили под суд. Об этом сообщают "Николаевские новости". Полиция завершила расследование в отношении исполняющего обязанности директора Николаевского городского дворца культуры и искусств, который подозревается в завладении 83 тысячами гривен, которые принадлежат этому учреждению. Подозреваемый с апреля 2017 года по февраль 2018-го ежемесячно составлял незаконные приказы о премировании себя за трудовые достижения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). 24 июня обвинительный акт направлен в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

На ходу клеит скотчем купюры: в Днипре водитель 101-й маршрутки возмутил. Об этом сообщает "Наше місто". Днепрянка Дарья, которой не повезло сегодня утром ехать на маршрутке №101 с водителем-лихачем, считает, что такое поведение за рулем непозволительно, поскольку водитель подвергает риску здоровье и жизнь своих пассажиров. Об этом передает корреспондент "НМ" со ссылкой на публикацию девушки в соцсетях. "Маршрутка 101, номер 0046 АВ. На ходу клеит скотчем купюры, руль держит через раз, пока считал деньги не заметил велосипедиста и тому пришлось заехать на тротуар чтоб не оказаться под колёсами. Встал напротив "Эпицентра" за поворотом с Запорожским шоссе. Тормозит "как бог", — рассказала Дарья.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.

Также 25 июня вспыхнула крыша здания туристического комплекса "Виссон", который расположен на окраине в селе Кострино, Великоберезнянского района.