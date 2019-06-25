Суд запретил НАБУ отбирать образцы голоса Кононенко

Суд запретил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) отбирать образцы голоса у первого заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко в рамках расследования дел о коррупции в энергетической сфере.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, депутат обжаловал постановление детектива НАБУ от 25 апреля об отборе образцов голоса для экспертизы.

Кононенко указал, что образцы голоса имеют биологический статус следов, а потому по мнению апеллянта, отбор образцов голоса должен осуществляться по правилам, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом, то есть на основании постановления прокурора, а не детектива.

Кроме того, первый замглавы БПП отметил, что является депутатом Рады, при этом парламент не предоставлял разрешения на привлечение его к уголовной ответственности, а потому, согласно УПК, правоохранители не имеют права доступа к его телефонным разговорам и не имеют права осуществлять негласные следственные действия, при таких обстоятельствах цель отобрании образцов голоса для Кононенко непонятна.

Суд первой инстанции отклонил жалобу депутата, отказвшись ее рассматривать.

Апелляционный суд не согласился с такой позицией.

Он отметил, что выносить постановление об отборе образцов голоса имеет право только прокурор, а не детектив.

Указанное нарушение, по мнению суда, является основанием для отмены указанного постановления.

Таким образом, в середине июня суд удовлетворил жалобу Кононенко в полном объеме и отменил постановление НАБУ.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Национальное антикоррупционное бюро допросило бизнесменов братьев Григория и Игоря Суркисов, депутатов Верховной Рады Игоря Котвицкого (Народный фронт) и Игоря Кононенко (БПП) по делу о нанесении ущерба государственным облэнерго в 1,4 млрд гривен.

Ранее СМИ обнародовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждалась схема по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.