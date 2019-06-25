Суд запретил НАБУ отбирать образцы голоса Кононенко

Суд запретил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) отбирать образцы голоса у первого заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко в рамках расследования дел о коррупции в энергетической сфере.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nТак, депутат обжаловал постановление детектива НАБУ от 25 апреля об отборе образцов голоса для экспертизы.\r\nКононенко указал, что образцы голоса имеют биологический статус следов, а потому по мнению апеллянта, отбор образцов голоса должен осуществляться по правилам, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом, то есть на основании постановления прокурора, а не детектива.\r\nКроме того, первый замглавы БПП отметил, что является депутатом Рады, при этом парламент не предоставлял разрешения на привлечение его к уголовной ответственности, а потому, согласно УПК, правоохранители не имеют права доступа к его телефонным разговорам и не имеют права осуществлять негласные следственные действия, при таких обстоятельствах цель отобрании образцов голоса для Кононенко непонятна.\r\nСуд первой инстанции отклонил жалобу депутата, отказвшись ее рассматривать.\r\nАпелляционный суд не согласился с такой позицией.\r\nОн отметил, что выносить постановление об отборе образцов голоса имеет право только прокурор, а не детектив.\r\nУказанное нарушение, по мнению суда, является основанием для отмены указанного постановления.\r\nТаким образом, в середине июня суд удовлетворил жалобу Кононенко в полном объеме и отменил постановление НАБУ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в апреле Национальное антикоррупционное бюро допросило бизнесменов братьев Григория и Игоря Суркисов, депутатов Верховной Рады Игоря Котвицкого (Народный фронт) и Игоря Кононенко (БПП) по делу о нанесении ущерба государственным облэнерго в 1,4 млрд гривен.\r\nРанее СМИ обнародовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждалась схема по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.