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25 июня 2019, вторник, 15:59 1068
Происшествия 2019-06-25T16:12:13+03:00
Українські Новини
В Кривом Роге от памятника Хмельницкому отвалилась рука с булавой

В Кривом Роге от памятника Хмельницкому отвалилась рука с булавой

У памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото:
У памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: "Первый Криворожский"

В Кривом Роге на Гданцевке отпала часть памятника Богдану Хмельницкому. На асфальте лежит правая рука гетмана.

Об этом сообщает "Первый Криворожский"

О пострадавших пока не сообщается.

Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.

Они уже извещены о ЧП.

Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетмана, чтобы избежать таких ситуаций.

У памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: У памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: "Первый Криворожский"

У памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: У памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: "Первый Криворожский"

Как Українські Новини, активистам, сбросившим памятник Жукову в Харькове, грозит 5 лет тюрьмы. Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе, где сбросили с пьедестала памятник советскому маршалу Георгию Жукову. 

Кроме того, во Львове сам по себе повредился памятник Героям и жертвам Чернобыля. Полиция называет погодные условия причиной повреждения памятника на улице Морозной во Львове

Ранее полиция начала расследовать повреждение памятника Шевченко в Луцке.

 

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