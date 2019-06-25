В Кривом Роге от памятника Хмельницкому отвалилась рука с булавой

В Кривом Роге на Гданцевке отпала часть памятника Богдану Хмельницкому. На асфальте лежит правая рука гетмана.\r\nОб этом сообщает "Первый Криворожский"\r\nО пострадавших пока не сообщается.\r\nПамятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.\r\nОни уже извещены о ЧП.\r\nМестные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетмана, чтобы избежать таких ситуаций.\r\nУ памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: "Первый Криворожский"\r\nУ памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: "Первый Криворожский"\r\nКак Українські Новини, активистам, сбросившим памятник Жукову в Харькове, грозит 5 лет тюрьмы. Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе, где сбросили с пьедестала памятник советскому маршалу Георгию Жукову. \r\nКроме того, во Львове сам по себе повредился памятник Героям и жертвам Чернобыля. Полиция называет погодные условия причиной повреждения памятника на улице Морозной во Львове\r\nРанее полиция начала расследовать повреждение памятника Шевченко в Луцке.\r\n