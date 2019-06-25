В Кривом Роге от памятника Хмельницкому отвалилась рука с булавой

У памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: "Первый Криворожский"

У памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: "Первый Криворожский"

В Кривом Роге на Гданцевке отпала часть памятника Богдану Хмельницкому. На асфальте лежит правая рука гетмана.

Об этом сообщает "Первый Криворожский"

О пострадавших пока не сообщается.

Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета.

Они уже извещены о ЧП.

Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетмана, чтобы избежать таких ситуаций.

У памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: "Первый Криворожский"

У памятника Богдану Хмельницкому отпала рука с булавой. Фото: "Первый Криворожский"

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