Бойко поздравил митрополита Онуфрия с 75-летием – УПЦ стала примером, как нужно выдерживать смутные времена и давление

25 июня поздравить Предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия в Киево-Печерскую лавру пришли тысячи верян. Как сказал по завершению торжеств основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, именно благодаря личной позиции митрополита Онуфрия каноническая церковь выстояла.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Выдержать эту смуту с таким стоицизмом, с такой мудростью смог бы только Блаженнейший митрополит Онуфрий. Его выдержка позволила сделать так, чтобы вся эта пена сошла и церковь выстояла. В этот день я от души хочу пожелать ему дальше плодотворно трудиться во славу Бога и во славу нашего народа. Мы равняемся на него, он для нас безоговорочный моральный авторитет", – сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что политики не должны вмешиваться в церковные дела. "Произошло то, чего мы и ожидали, когда была создана так называемая новая церковь и стало понятно, что это временное явление, что будут распри и раскол. Собственно говоря, так и случилось. Политики должны держаться как можно дальше от церковных вопросов. Церковь должна сама решать свои проблемы. Нельзя людей ломать через колено и заставлять ходить в тот или иной храм. Нельзя вопросы церкви делать элементом своей предвыборной программы, как это сделал Петр Порошенко. Это богохульство", – акцентировал политик.

"Каноническая Украинская православная церковь с честью прошла эти испытания. Давление только сплотило и закалило Церковь. Сегодня она является примером, как нужно выдерживать смутные времена и давление. Служители канонической церкви стали примером служения Богу и народу. Верующие увидели, что священнослужители, выдержав этот пресс, способны их защитить", – подчеркнул Юрий Бойко.

Как сообщали Українські Новини, на 75-летие и 5-летие интронизации на посту Предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия прибыли делегации 11 поместных православных церквей.