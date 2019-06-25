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25 июня 2019, вторник, 11:43 145
Судебная власть 2019-06-25T11:43:30+03:00
Українські Новини
Экс-глава Верховного суда Украины Бойко считает чрезмерным нынешний состав Верховного суда

Экс-глава Верховного суда Украины Бойко считает чрезмерным нынешний состав Верховного суда

Бывший глава Верховного суда Украины Виталий Бойко выступает за оптимизацию состава нынешнего Верховного суда.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Для меня непонятна судебная система в Украине (если смотреть на реформу Верховного суда). Я общался из судьями Верховного суда США, мне чрезвычайно понравилась их система, но судебная структура в США совсем другая, чем в Украине. Поэтому мы не можем сделать так, как в США. Количество судей Верховного суда? Это уже чрезмерно. 200 судей Верховного суда, пусть туда входят 4 кассационных суда, ну ей Богу...у каждого судьи есть еще минимум 1 помощник и два - три сотрудника аппарата. Это ж целый батальон. Я не знаю, как это назвать. Это невозможно. Такой состав суда не может быть. Это как Верховная Рада - 450 охломонов, я извиняюсь",- сказал он.

Бойко также высказался относительно основных проблем судебной реформы.

По его словам основные проблемы реформы: большой судебный сбор, рядовой гражданин не может защитить себя в суде и нарушается доступ к правосудию.

Как сообщали Українські Новини, Гуменюк считает, что в рабочую группу Президента Владимира Зеленского по наработке проекта судебной реформы должны входить исключительно профессионалы.

Юрист Владимир Пилипенко считает, что экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы должны входить профессиональные юристы, с обязательным привлечением судей.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.

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