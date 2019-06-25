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25 июня 2019, вторник, 10:00 48
Общество 2019-06-25T10:10:58+03:00
Українські Новини
Соратник Зеленского назвал болтуном несогласного с его мнением кандидата в депутаты

Соратник Зеленского назвал болтуном несогласного с его мнением кандидата в депутаты

Заместитель главы Администрации Президента Алексей Гончарук назвал несогласного с ним пользователя Facebook Леонида Щукина, кандидата в Народные депутаты Украины по 210-й округу (Черниговской области) болтуном. Об этом говорится в комментариях мужчин, обнародованных под записью Щукина о закрытии Академии госуправления в Украине. 

Управляющий партнер медиа-агенства "Seemus Media" Леонид Щукин раскритиковал решение Зеленского закрыть академию Госуправления.

"Сегодня с большой тревогой узнал, что новоиспеченная власть готовится ликвидировать Национальную академию государственного управления при Президенте Украины (НАГУ). Заявляю: это ошибка! Если кто не знает, в свое время эта академия была построена на обломках Высшей партийной школы (ВПШ), и должна была стать основным центром подготовки государственных управленческих кадров высшего уровня. Собственно так и было. Своего пика эффективности она достигла при ректоре Владимире Луговом. После того, как пришел Ющенко, этот ВУЗ начал терять свой уровень. Вплоть до сегодняшнего дня ее методично разрушали и дискредитировали. Очень много авторитетных (не дутых) ученых было просто вышвырнуто из Академии. Но вместо того, чтобы поставить разумного человека на должность ректора, вместо того, чтобы формировать эффективную систему подготовки отечественных кадров, Зеленский не нашел ничего лучшего, как просто ликвидировать этот ВУЗ", - сообщил Щукин.

Однако Алексей Гончарук, прочитав этот пост, заявил, что его слова про закрытие академии были вырваны из контекста, и вдобавок - назвал Щукина болтуном, обвинив в распространении "небылиц".

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента Алексея Гончарука.

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