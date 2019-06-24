Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии

24 июня состоялась свадьба Владимира Опсеницы и его избранницы Светланы в Мцхете, Грузия. Лидер группы Святослав Вакарчук, который решил идти в Раду, стал свидетелем.

Сербский музыкант Владимир Опсеница стал гитаристом Океана Эльзы в 2014 году. А сегодня он связал себя узами брака со Светланой, пишет "НВ Style".

"Ну что, Влада все:) Гордый быть первым дружбой! #Свадьба #Грузия #Мцхета ", — написал на своей странице Святослав Вакарчук и поделился фото с торжества.

Снимки и поздравления появились и на официальных страницах группы в соцсетях. На фото замечены барабанщик группы Денис Глинин и стилист Ляля Фонарева, которую называют женой лидера Океана Эльзы. Если это и так, Святославу удается много лет сохранять отношения в секрете.

Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial

Известно, что до того, как присоединиться к группе, Владимир Опсеница участвовал в выступлениях как сессионный музыкант. В начале 2018 года вместе с Сергеем Михалком (группа Brutto) и саунд-продюсером Виталием Телезиным создал проект Drezden.

Напомним, ранее Вакарчук зарегистрировался в Instagram и показал, как занимается йогой на фоне кота.