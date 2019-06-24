Пограничник подозревается в содействии при покушении на сотрудника Минобороны в Киеве

Правоохранители задержали сотрудника Государственной пограничной службы по подозрению в содействии российским диверсантам при организации покушения на сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Указано, что при оперативном сопровождении департамента внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы разоблачен действующий военнослужащий Госпогранслужбы, который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем разведчике и его близких родственниках, которая передавалась террористам.

12 июня указанному лицу сообщено о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт.

В этот же день Печерским районным судом Киева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Расследование в уголовном производстве продолжается.

В данном уголовном производстве арестованы двое исполнителей преступления (граждане РФ) и 6 их пособников (все граждане Украины).

Как сообщали Українськi Новини, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры засекретила информацию о расследовании покушения российских диверсантов на сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова в Киеве.

4 апреля правоохранители сообщили, что диверсант погиб после неудачной попытки заложить взрывчатку в автомобиль сотрудника разведки Кирилла Буданова в Киеве.

17 апреля Служба безопасности Украины заявила, что диверсант выжил и арестован.

Он является гражданином России и членом диверсионной группы, которая по заказу российских спецслужб занималась уничтожением украинских офицеров разведки и контрразведки.

Также было установлено, что информацию о передвижении автомобиля украинского разведчика российские диверсанты получали от сотрудника налоговой полиции.