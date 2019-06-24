Прикордонник підозрюється у сприянні при замаху на співробітника Міноборони у Києві

Правоохоронці затримали співробітника Державної прикордонної служби за підозрою у сприянні російським диверсантам при організації замаху на співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в Києві.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що при оперативному супроводі департаменту внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби викрито діючого військовослужбовця Держприкордонслужби, який протягом 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію про потерпілого розвідника і його близьких родичів, яка передавалася терористам.\r\n12 червня зазначеній особі повідомлено про підозру у пособництві в незакінченому замаху на терористичний акт.\r\nЦього самого дня Печерським районним судом Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.\r\nРозслідування у кримінальному провадженні триває.\r\nУ цьому кримінальному провадженні заарештовано двох виконавців злочину (громадяни РФ) і 6 їхніх пособників (всі громадяни України).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури засекретила інформацію про розслідування замаху російських диверсантів на співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в Києві.\r\n4 квітня правоохоронці повідомили, що диверсант загинув після невдалої спроби закласти вибухівку в автомобіль співробітника розвідки Кирила Буданова в Києві.\r\n17 квітня Служба безпеки України заявила, що диверсант вижив і заарештований.\r\nВін є громадянином Росії і членом диверсійної групи, яка на замовлення російських спецслужб займалася знищенням українських офіцерів розвідки і контррозвідки.\r\nТакож було встановлено, що інформацію про пересування автомобіля українського розвідника російські диверсанти отримували від співробітника податкової поліції.