Прикордонник підозрюється у сприянні при замаху на співробітника Міноборони у Києві

Правоохоронці затримали співробітника Державної прикордонної служби за підозрою у сприянні російським диверсантам при організації замаху на співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в Києві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Зазначено, що при оперативному супроводі департаменту внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби викрито діючого військовослужбовця Держприкордонслужби, який протягом 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію про потерпілого розвідника і його близьких родичів, яка передавалася терористам.

12 червня зазначеній особі повідомлено про підозру у пособництві в незакінченому замаху на терористичний акт.

Цього самого дня Печерським районним судом Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

Розслідування у кримінальному провадженні триває.

У цьому кримінальному провадженні заарештовано двох виконавців злочину (громадяни РФ) і 6 їхніх пособників (всі громадяни України).

Як повідомляли Українські Новини, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури засекретила інформацію про розслідування замаху російських диверсантів на співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в Києві.

4 квітня правоохоронці повідомили, що диверсант загинув після невдалої спроби закласти вибухівку в автомобіль співробітника розвідки Кирила Буданова в Києві.

17 квітня Служба безпеки України заявила, що диверсант вижив і заарештований.

Він є громадянином Росії і членом диверсійної групи, яка на замовлення російських спецслужб займалася знищенням українських офіцерів розвідки і контррозвідки.

Також було встановлено, що інформацію про пересування автомобіля українського розвідника російські диверсанти отримували від співробітника податкової поліції.