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02 мая 2019, четверг, 11:52 245 Документ
Силовые структуры 2019-05-02T11:57:18+03:00
Українські Новини
Подрыв автомобиля разведчика в Киеве: прокуратура полностью засекретила расследование

Подрыв автомобиля разведчика в Киеве: прокуратура полностью засекретила расследование

Взорванный автомобиль разведчика на ул. Вильямса. Фото: пресс-служба полиции
Взорванный автомобиль разведчика на ул. Вильямса. Фото: пресс-служба полиции

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры засекретила информацию о расследовании покушения российских диверсантов на сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова в Киеве.

Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос Українських Новин.

Военная прокуратура отказалась ответить, на каком основании из Единого реестра судебных решений были удалены ранее опубликованные определения судов по указанному уголовному производству.

Также прокуратура отказалась ответить, сообщено ли о подозрении сотрудникам Национальной полиции или налоговой милиции Государственной фискальной службы в рамках расследования данного дела.

Отмечается, что не получено письменное разрешение следователя или прокурора на разглашение данных досудебного расследования.

"...запрашиваемая Вами информация является сведениями досудебного расследования и в соответствии с требованиями ст. 222 УПК и ст. 6, 8 Закона Украины "О доступе к публичной информации" является информацией с ограниченным доступом и не подлежит разглашению", - сказано в ответе Генпрокуратуры.

Также отмечается, что обнародование информации о мерах безопасности, которые приняты в отношении фигурантов дела в рамках уголовного производства, может повлечь дисциплинарную или уголовную ответственность.

Как сообщали Українськi Новини, 4 апреля правоохранители сообщили, что диверсант погиб после неудачной попытки заложить взрывчатку в автомобиль сотрудника разведки Кирилла Буданова в Киеве.

17 апреля Служба безопасности Украины заявила, что диверсант выжил и арестован.

Он является гражданином России и членом диверсионной группы, которая по заказу российских спецслужб занималась уничтожением украинских офицеров разведки и контрразведки.

Также было установлено, что информацию о передвижении автомобиля украинского разведчика российские диверсанты получали от сотрудника налоговой милиции и сотрудника Департамента защиты экономики Национальной полиции.

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