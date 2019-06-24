Обвинение экс-начальника СБУ в Хмельницкой области в причастности к убийству евромайдановцев передали в суд

Прокуратура передала в суд обвинение бывшего начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Виктора Крайтора в причастности к убийству активистов Евромайдана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Указано, что 24 июня обвинительный акт в отношении Крайтора по ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ст. 128 (неосторожное тяжкое телесное повреждение) Углового кодекса направлен в Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.

Указанное уголовное производство решением прокурора Главной военной прокуратуры 28 декабря 2018 года передано по подследственности в Государственное бюро расследований.

1 февраля текущего года расследование было завершено и начато ознакомление сторон производства с его материалами.

В связи с промедлением стороной защиты по ходатайству прокурора судом установлен подозреваемому и его защитникам срок ознакомления до 22 июня, по завершении которого обвинительный акт безотлагательно передан в суд.

Как сообщали Українськi Новини, снайпера Хмеля, подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана, отпустили из-под стражи.

Ранее появилось фото задержанного снайпера Евромайдана.