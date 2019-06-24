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24 июня 2019, понедельник, 16:33 12
Политика мира 2019-06-24T16:34:01+03:00
Українські Новини
ПАСЕ отказалась проводить дебаты о привлечении к ответственности виновных в крушении рейса MH17 и России за не

ПАСЕ отказалась проводить дебаты о привлечении к ответственности виновных в крушении рейса MH17 и России за неуплату членских взносов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась проводить дебаты о привлечении к ответственности виновных в крушении в Донецкой области 17 июля 2014 года рейса MH17 и России за неуплату членских взносов.

Соответствующее решение было принято во время проведения летней сессии ПАСЕ в понедельник, сообщают Українські Новини.

Так, в ПАСЕ было зарегистрировано 2 запроса на проведение срочных дебатов о "Прекращении российского шантажа: просьба к Комитету Министров привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов" и об "Обязательстве всех государств обеспечить, чтобы сбившие рейс MH17 17 июля 2014 года предстали перед судом".

При этом бюро ПАСЕ не рекомендовало включить проведение срочных дебатов в повестку дня ассамблеи.

Кроме этого, проведение срочных дебатов не поддержали также депутаты ассамблеи.

За проведение дебатов об ответственности России за неуплату членских взносов проголосовало 46 депутатов, против - 77.

Также о проведении дебатов о крушении рейса MH17 за проголосовали 52 депутата, против – 86.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев просил Президента Владимира Зеленского встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ для обсуждения недопущения возвращения делегации России в ассамблею.

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