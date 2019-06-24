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24 июня 2019, понедельник, 10:36 309
Силовые структуры 2019-06-24T10:47:28+03:00
Українські Новини
Указ Зеленского об отмене спецсигналов на самом деле разрешил их использование, - МВД

Указ Зеленского об отмене спецсигналов на самом деле разрешил их использование, - МВД

Полиция получила законное право использовать спецсигналы. Фото: npu.gov.ua
Полиция получила законное право использовать спецсигналы. Фото: npu.gov.ua

Министерство внутренних дел заявляет, что указ Президента Владимира Зеленского об отмене указа Президента Виктора Ющенко о спецсигналах на служебном транспорте ликвидировал правовую коллизию и узаконил применение спецсигналов.

Об этом в социальной сети Facebook написал начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, передают Українськi Новини.

Он отметил, что в течение 3 лет вопрос использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств не был урегулирован.

Так, еще 22 марта 2017 года было принято постановление Кабинета Министров №176, которым должен быть урегулирован вопрос установления спецсигналов, но постановление вступило бы в силу только после отмены указа Президента Ющенко от 30 марта 2005 №567.

"Но указ в течение 3 лет уверенно не отменялся, что фактически создало правовой вакуум их использования. И юристы, и адвокаты хорошо поймут, что 3 года преимущества участия в дорожном движении юридически никто не имел, и речь идет не о власть имущих на дорогих автомобилях, а о машинах скорой помощи, патрульной полиции и тех же авто управления госохраны, которые обеспечивали сопровождение Президента. То есть сопровождение бывшего Президента использовало преимущество участия в дорожном движении, но юридических оснований на это не было, а значит постоянно нарушали ПДД. Так же граждане могли и не отдавать предпочтение скорой помощи или полиции, и юридически были бы совершенно правы", - сообщил Криклий.

Он отметил, что экс-Президент Петр Порошенко затягивал с отменой указа и решением правовой коллизии.

"Теперь мы возвращаемся к уровню правового государства в вопросе безопасности дорожного движения. Полицейские и медики особенно благодарны, что им больше не придется нарушать ПДД", - подчеркнул глава сервисного центра МВД.

Таким образом, 20 июня Зеленский своим указом фактически ввел в действие постановление правительства от 22 марта 2017 года "Вопросы использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств на транспортных средствах".

Этим постановлением определен исчерпывающий перечень транспортных средств, на которые устанавливаются специальные звуковые и световые сигнальные устройства синего, зеленого, красного цветов.

К транспортным средствам, на которые устанавливаются спецсигналы относятся: транспортные средства, используемые для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана; транспортные средства, принадлежащие государственным органам, которые используются для выполнения оперативных задач.

Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного цвета могут дополнительно устанавливаться исключительно на машины патрульной полиции и подразделений Национальной полиции, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного и зеленого цветов могут дополнительно устанавливаться исключительно на транспорт соответствующих подразделений Национальной полиции и Управления государственной охраны, осуществляющих сопровождение лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

Отныне соответствующее разрешение на установку спецсигналов будет выдаваться уполномоченным органом Министерства внутренних дел.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня Президент Владимир Зеленский отменил указ Президента Виктора Ющенко от 30 марта 2005 года "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".

Этим документом регулировалось применение спецсигналов на транспорте, который перевозит лиц под государственной охранной.

Ранее Нацполиция заявила, что один из двух служебных автомобилей пресс-службы Национальной полиции Украины действительно оборудован специальными сигнальными средствами (синими и красными проблесковыми маячками), на использование которых пресс-служба не имеет права.

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