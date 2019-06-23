В Берлине из-за справлявшего нужду с моста мужчины травмированы несколько человек

Мужчина, который справлял нужду с моста в Берлине, привел к травмированию группы людей, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на пожарное управление Берлина.\r\nНеизвестный мужчина в пятницу вечером справил нужду с моста Яновиц прямо на туристическую лодку.\r\nНесколько человек на борту лодки подпрыгнули от удивления, ударившись головой о низ моста, который проходит очень близко к поверхности воды.\r\nЧетырех человек увезли в больницу каретами скорой помощи с ранами головы.\r\nПока неизвестно, мужчину оштрафовали или арестовали за его выходку.\r\nДействия мужчины подвергали критике в социальных сетях.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Германии стены на улицах начали покрывать отражающей краской, чтобы на них не справляли нужду. Также в Полтаве экс-УБОПовец справил "малую нужду" на стену областного управления СБУ.\r\nКроме того, в США задержали вооруженного мужчину, справлявшего нужду у Белого дома.