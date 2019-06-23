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23 июня 2019, воскресенье, 21:49 96
Европа 2019-06-23T21:59:28+03:00
Українські Новини
В Берлине из-за справлявшего нужду с моста мужчины травмированы несколько человек

В Берлине из-за справлявшего нужду с моста мужчины травмированы несколько человек

Мост Яновиц в Берлине. Фото: Google maps
Мост Яновиц в Берлине. Фото: Google maps

Мужчина, который справлял нужду с моста в Берлине, привел к травмированию группы людей, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на пожарное управление Берлина.

Неизвестный мужчина в пятницу вечером справил нужду с моста Яновиц прямо на туристическую лодку.

Несколько человек на борту лодки подпрыгнули от удивления, ударившись головой о низ моста, который проходит очень близко к поверхности воды.

Четырех человек увезли в больницу каретами скорой помощи с ранами головы.

Пока неизвестно, мужчину оштрафовали или арестовали за его выходку.

Действия мужчины подвергали критике в социальных сетях.

Как сообщали Українські Новини, ​в Германии стены на улицах начали покрывать отражающей краской, чтобы на них не справляли нужду. Также в Полтаве экс-УБОПовец справил "малую нужду" на стену областного управления СБУ.

Кроме того, в США задержали вооруженного мужчину, справлявшего нужду у Белого дома.

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