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21 июня 2019, пятница, 22:59 36
Происшествия 2019-06-21T23:00:43+03:00
Українські Новини
Трое жителей Львовской области погибли от удара молнии в Ивано-Франковской области

Трое жителей Львовской области погибли от удара молнии в Ивано-Франковской области

Трое жителей Львовской области погибли 21 июня от удара молнии в селе Беньковцы (Рогатинский район, Ивано-Франковская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, передают Українські Новини.

"Молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы", - говорится в сообщении.

В 19:10 в рогатинский отдел полиции поступило сообщение о несчастном случае в с. Беньковцы.

Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций.

На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам.

Кроме того, травмы получили две женщины, местные жительницы.

Их госпитализировали.

Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других лиц и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 25-летняя женщина погибла от удара молнии в селе Малый Дорошев (Жовковский район, Львовская область) 20 июня.

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