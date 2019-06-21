Спецобязательства "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" угрожают рынку электроэнергии, - Энергетическое сообщество

Директор Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Яниз Копач заявляет, что несмотря на внесенные Кабинетом Министров изменения в положение о спецобязательствах, возложение спецобязательств по продаже электрической энергии на национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом" и государственную энергогенерирующую компанию "Укргидроэнерго" подвергает риску функционирование рынка электроэнергии Украины.

Об этом говорится в его письме премьер-министру Владимиру Гройсману, копией которого располагают Українські Новини.

"Я хотел бы повторить озабоченность, выраженную в письме от 11 июня 2019 года, в отношении процедуры утверждения актов, которая, с учетом различных предложений, так и нескольких утвержденных проектов, является весьма запутанной и не имеющей правовой определенности, а также о содержании принятого акта. Все предыдущие опасения по поводу несоблюдения Украиной обязательств по договору об Энергетическом сообществе сохраняются", - говорится в письме.

Копач написал, что принятие постановления Кабмина №512 от 12 июня "О внесении изменений в положение о наложении специальных обязательств на участников рынка" усугубляет ситуацию и еще больше перекрывает рынок.

Он отметил, что в постановлении не уточняется, по какому типу форвардных контрактов будет продаваться электроэнергия между государственным предприятием "Гарантированный покупатель" и поставщиками универсальных услуг.

"Возложение на "Гарантированного покупателя" обязательств по компенсации поставщикам универсальных услуг ставит вопрос: на какой в следствии риск они идут и за что должна быть компенсация, а также где "Гарантированный покупатель" получает деньги для этой компенсации", - подчеркнул Копач.

Он предложил пересмотреть данное постановление Кабмина и внести в него поправки в соответствии с предложениями Секретариата ЕЭС, приведя закон в соответствие с обязательствами Украины по договору об энергетическом сообществе.

Как сообщали Українські Новини, запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов.

Также Минюст зарегистрировал "Гарантированного покупателя" для запуска рынка электроэнергии.