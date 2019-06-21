За тайны, режимные ограничения и спецзвание Князеву в мае заплатили 160 тыс. гривен

Заработная плата главы Национальной полиции Сергея Князева за май составила 159 184 гривны.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Князева составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 3 000 гривен, надбавка за стаж службы - 21 500 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, доплата за почетное звание "Заслуженный юрист" - 4 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 64 500 гривен, премии - 6 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, глава Национальной полиции Сергей Князев задумывался об отставке из-за подозрения двух полицейских в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Также зарплата Князева за декабрь составила 162 тыс. гривен.

В ноябре глава Нацполиции получил надбавок в 4 раза больше оклада.