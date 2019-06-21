Здание АП не соответствует музейным потребностям, - Национальный художественный музей

Национальный художественный музей Украины заявляет, что здание Администрации Президента по ул. Банковой в Киеве не соответствует музейным потребностям.\r\nОб этом говорится в заявлении музея в Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Очевидно, что здание Администрации на Банковой сейчас абсолютно не соответствует музейным потребностям. Чтобы адаптировать сооружение, построенное в 1936-1939 годах для штаба Киевского особого военного округа, к музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здание и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение. Расширение Национального художественного музея должно стать проектом государственного значения - именно такую позицию руководство музея озвучило на встрече с Президентом и его командой", - сказано в нем.\r\nПодчеркивается, что Национальный художественный музей уже много десятилетий нуждается в расширении.\r\nОдним из основных проектов была программа по реконструкции и расширению существующего исторического здания на улице Грушевского, 6 и создание рядом с правительственным кварталом на улице Институтской, 3 музейного квартала.\r\nОтмечается, что в планах два здания должны были быть соединенными между собой в единый комплекс, с новейшими фондохранилищами, реставрационными мастерскими, просветительским центром.\r\n"Но проведенные конкурсы, созданные программы не помешали перепродать земельный участок и разрушить выставочный комплекс по ул. Институтской, 3. Музей вступил в десятилетнюю судебную тяжбу, результатом которой стало возвращение земельного участка киевской общине в 2012 году. После трагических событий, произошедших в 2014 году, этот участок был передан для строительства Музея Революции достоинства", - говорится в заявлении.\r\nКроме того, музей неоднократно заявлял о целесообразности создания Музея современного искусства в своей структуре и об адаптации для него помещения Украинского дома или строительстве нового здания.\r\nСогласно заявлению, государство до сих пор не рассматривало среди своих приоритетов создание предпосылок для существенного развития инфраструктуры художественных музеев и институциональной поддержки современного искусства.\r\nПоэтому музей радушно откликнулся на инициативу офиса Президента и оперативно вступил в переговоры.\r\nОтмечается, что на встрече с Президентом Владимиром Зеленским руководство музея поделилось своим видением условий, при которых воплощение такого сотрудничества возможно.\r\nВ первую очередь должна быть определена судьба двух музеев, фонды которых сейчас расположены в Украинском доме - музея Ленина и МВЦ "Музей истории Киева".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации АП.\r\nРанее стало известно, что в Администрации президента на Банковой откроют исторический музей.