подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 июня 2019, пятница, 11:27 153
Политика 2019-06-21T11:27:18+03:00
Українські Новини
Здание АП не соответствует музейным потребностям, - Национальный художественный музей

Здание АП не соответствует музейным потребностям, - Национальный художественный музей

Администрация президента
Администрация президента

Национальный художественный музей Украины заявляет, что здание Администрации Президента по ул. Банковой в Киеве не соответствует музейным потребностям.

Об этом говорится в заявлении музея в Facebook, передают Українськi Новини.

"Очевидно, что здание Администрации на Банковой сейчас абсолютно не соответствует музейным потребностям. Чтобы адаптировать сооружение, построенное в 1936-1939 годах для штаба Киевского особого военного округа, к музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здание и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение. Расширение Национального художественного музея должно стать проектом государственного значения - именно такую ​​позицию руководство музея озвучило на встрече с Президентом и его командой", - сказано в нем.

Подчеркивается, что Национальный художественный музей уже много десятилетий нуждается в расширении.

Одним из основных проектов была программа по реконструкции и расширению существующего исторического здания на улице Грушевского, 6 и создание рядом с правительственным кварталом на улице Институтской, 3 музейного квартала.

Отмечается, что в планах два здания должны были быть соединенными между собой в единый комплекс, с новейшими фондохранилищами, реставрационными мастерскими, просветительским центром.

"Но проведенные конкурсы, созданные программы не помешали перепродать земельный участок и разрушить выставочный комплекс по ул. Институтской, 3. Музей вступил в десятилетнюю судебную тяжбу, результатом которой стало возвращение земельного участка киевской общине в 2012 году. После трагических событий, произошедших в 2014 году, этот участок был передан для строительства Музея Революции достоинства", - говорится в заявлении.

Кроме того, музей неоднократно заявлял о целесообразности создания Музея современного искусства в своей структуре и об адаптации для него помещения Украинского дома или строительстве нового здания.

Согласно заявлению, государство до сих пор не рассматривало среди своих приоритетов создание предпосылок для существенного развития инфраструктуры художественных музеев и институциональной поддержки современного искусства.

Поэтому музей радушно откликнулся на инициативу офиса Президента и оперативно вступил в переговоры.

Отмечается, что на встрече с Президентом Владимиром Зеленским руководство музея поделилось своим видением условий, при которых воплощение такого сотрудничества возможно.

В первую очередь должна быть определена судьба двух музеев, фонды которых сейчас расположены в Украинском доме - музея Ленина и МВЦ "Музей истории Киева".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации АП.

Ранее стало известно, что в Администрации президента на Банковой откроют исторический музей.

Больше новостей о: Банковая Администрация Президента Владимир Зеленский

Архив
Новости
В Грузии на депутата Украины Еленского напали российские депутаты 13:29
АМКУ оштрафовал туроператора Join Up на 1,5 млн гривен 13:23
Количество отравившихся после купания в озере в Луганской области увеличилось до 40 13:00
За тайны, режимные ограничения и спецзвание Князеву в мае заплатили 160 тыс. гривен 12:54
Рубль в конце рабочей недели снова подскочил 12:38
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok