В Индии из-за падения автобуса в ущелье погибли как минимум 44 человека

В серьезной аварии, которая произошла на севере Индии из-за падения пассажирского автобуса в ущелье, погибли как минимум 44 человека. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что авария произошла вчера, 20 июня, в горном районе штата Гимачал-Прадеш на севере Индии, когда автобус с как минимум 60 пассажирами на борту съехал с дороги и упал в пропасть.

Отмечается, что еще несколько десятков человек получили ранения.

Следует отметить, что в момент ДТП часть пассажиров находилась на крыше автобуса. Сначала утверждалось о 25 погибших. Местная полиция заявляет, что многие погибшие - женщины и дети, возвращавшиеся с работы и школы.

По словам очевидцев, транспортное средство слетело с дороги во время крутого поворота на подъеме.

Как сообщали Українські Новини, в Казахстане в жутком ДТП с автобусом погибли 11 человек.