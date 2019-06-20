ООН прогнозує в Україні масове скорочення населення: зникнуть 20% українців

Україна увійшла до списку країн, населення яких до 2050 року скоротиться більш ніж на 20 відсотків. Про це йдеться в новому звіті ООН "Перспективи світового народонаселення" за 2019 рік.

"Найбільше відносне скорочення населення за цей період (2019 - 2050 року - ред.) з втратами у 20 і більше відсотків очікується в Болгарії, Латвії, Литві, Україні та на островах Уолліс і Футуна", - йдеться в доповіді.

Згідно зі звітом, на сьогодні населення України становить 43,99 млн осіб. Вже до 2050 року це число скоротиться до 35,2 млн, а до 2100 року - до 24,4 млн.

Основними причинами скорочення населення в Україні та інших країнах, що потрапили в список, автори доповіді називають падіння рівня народжуваності та міграції.

Аналітики прогнозують, що до 2050 року чисельність населення скоротиться, як мінімум, на 1% в 55 країнах. В цілому ж, згідно зі звітом, в найближчі 30 років населення планети збільшиться на 2 млрд осіб – до 9,7 млрд.

Стало відомо також, що буде з населенням України до кінця XXI століття. Так, в ООН прогнозували скорочення населення до 24,5 млн чоловік.

Нагадаємо, що команда Зеленського оголосила, що у перші 100 днів президентства оголосить перепис населення і аудит країни.

Також повідомлялося, що населення України стрімко скорочується: на 100 померлих припадає 48 народжених.