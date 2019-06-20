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20 червня 2019, четвер, 23:06 14
Політика світу 2019-06-21T00:15:02+03:00
Українські Новини
Росія звинуватила українського депутата в підбурюванні протесту в Тбілісі і образі Путіна

Росія звинуватила українського депутата в підбурюванні протесту в Тбілісі і образі Путіна

Депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації. Про це повідомив помічник депутата Дмитро Горевий на своїй сторінці в Facebook.

Горевий нагадав, що 19 червня розпочала свою роботу 26 сесія Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, яка цього року проводиться в Грузії. Україну у складі офіційної делегації представляє народний депутат Віктор Єленський, який є заступником Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України.

"Засідання Асамблеї почалося зі скандалу. Рік тому президентом МАП був обраний представник Комуністичної партії Державної Думи Російської Федерації Сергій Гаврилов. В якості президента МАП він повинен був вести засідання Генеральної Асамблеї. Оскільки захід проводився в парламенті Грузії, то Гаврилов повинен був зайняти місце спікера парламенту.

Це обурило грузинських парламентаріїв, які заблокували трибуну. Протягом дня президент Грузії Саломе Зурабішвілі і численні грузинські політики висловлювали своє невдоволення такими діями російської делегації", - написав він.

Через значний суспільного резонансу МАП була змушена достроково закрити засідання. Обурені громадяни Грузії прийшли в готель, де проживали члени делегацій, щоб висловити свій протест проти присутності російської делегації, додав Горевий.

"До протестуючих вийшов глава української делегації Віктор Єленський, який заявив ЗМІ, що він засуджує окупацію Росією таких православних країн, як Грузія, Молдова та Україна і дії Росії ставлять хрест на всеправославній солідарності.

Депутат Державної Думи Російської Федерації Сергій Гаврилов звинуватив Віктора Єленського в підбурюванні протестувальників, образах на адресу Президента Російської Федерації Володимира Путіна і зробив все можливе для виключення народного депутата України з учасників Генеральної Асамблеї МАП", - повідомив Горевий.

Нагадаємо, що в Тбілісі протестувальники штурмом зайняли парламент через російських політиків.

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