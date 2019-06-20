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20 червня 2019, четвер, 20:10 18
ЗМІ 2019-06-20T22:15:02+03:00
Українські Новини
Справу Комарова треба перекваліфікувати як убивство журналіста, – Томіленко

Справу Комарова треба перекваліфікувати як убивство журналіста, – Томіленко

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко вважає, що справа черкаського журналіста Вадима Комарова, який сьогодні, 20 червня, помер у лікарні в результаті жорстокого побиття, повинна бути перекваліфікована саме як вбивство або замах на вбивство журналіста.

Про це повідомила Служба інформації НСЖУ.

"Ми вимагаємо в цій ситуації, звичайно, щоб і влада, і правоохоронці не обмежилися правильними заявами сьогодні або в найближчі кілька днів. Ми вимагаємо не слів, а дій. Ми хочемо результату, а результат — це належне розслідування і покарання винних", - сказав Томіленко.

За його словами, "до сьогодні дії Національної поліції у нас викликали багато запитань, і в першу чергу викликали запитання у наших колег у місті Черкаси, бо фактично немає довіри до офіційного розслідування, комунікацій належних немає".

"Спочатку була справа, порушена по хуліганству, потім перекваліфікована як замах на вбивство, і сьогодні вона перекваліфікована на вбивство. Але це не журналістська стаття. Ми вимагаємо перекваліфікації. В Україні є 3 статті Кримінального кодексу, відповідно є стаття замах на вбивство або вбивство журналіста (стаття 348-1 ККУ). В цій ситуації ми вимагаємо перекваліфікувати саме за цим напрямом і провести розслідування, яке викликатиме довіру у суспільства і журналістської спільноти", - зазначив Томіленко.

Він наголосив: "ми хочемо, щоб дійсно розслідуванням займалася кваліфікована слідча група”.

"Ми вітаємо сьогоднішні заяви голови Національної поліції України Князєва про те, що посилена слідча група, і її очолив керівник кримінальної поліції Нацполіції (В'ячеслав Аброськін), що досвідчені столичні слідчі будуть надавати допомогу черкаським слідчим. Але разом з тим, ми б хотіли, щоб така резонансна і потужна слідча група була сформована в перші дні після нападу на нашого колегу", - додав Томіленко.

Як повідомлялося, 20 червня, близько другої години ночі, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9:00 у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події.

У НСЖУ зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити у 2016 році.

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