К украинским авиакомпаниям начнут применять санкции в случае задержки рейсов

Госавиаслужба будет штрафовать украинские авиакомпании, если они не будут выполнять предусмотренные правилами требования о необходимом обслуживании пассажиров в случае задержки или отмены рейсов.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк на заседании авиационного комитета при Торгово-промышленной палате Украины, пишет Avianews.

По словам чиновника, регулятор также выдвинул требования к авиакомпаниям об обязательном наличии круглосуточно работающего колл-центра в случае, если авиаперевозчик выполняет рейсы в ночное время суток.

Лавренюк считает, что на данный момент спрос туристических компаний на чартерные авиаперевозки превышает технические возможности авиакомпаний.

"Очень важно, чтобы авиакомпании, предоставляющие услуги чартерных перевозок, и туроператоры проводили детальный анализ возможностей обеспечения перевозки всех заявленных туроператором объемов. В условиях договора между туроператором и авиаперевозчиком должны быть четко определены объем перевозок по каждому маршруту и расписание выполнения полетов, а также предусмотрены санкции за нарушение закрепленных условий", — заявил Лавренюк, слова которого цитирует пресс-служба правительства.

Присутствовавший на заседании и.о. первого заместителя главы Госавиалужбы Сергей Коршук доложил о том, что регулятор мобилизирует весь инспекторский состав для выполнения более усиленных проверок технического состояния самолетов.

"К сожалению, сегодня есть перевозчики, которые берут на себя обязательства, не учитывая техническое состояние самолетов, их возраст и график полетов, из-за чего возникают задержки. К таким перевозчикам будут применяться жесткие санкции. Для нас безопасность пассажиров превыше всего", — прокомментировал ситуацию на рынке Коршук.

Напомним, украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки на 12% в 1 квартале.

18 июня пассажиры самолета сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе из-за отсрочки рейса.