подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 июня 2019, четверг, 19:44 34
Транспорт 2019-06-20T21:15:01+03:00
Українські Новини
К украинским авиакомпаниям начнут применять санкции в случае задержки рейсов

К украинским авиакомпаниям начнут применять санкции в случае задержки рейсов

Госавиаслужба будет штрафовать украинские авиакомпании, если они не будут выполнять предусмотренные правилами требования о необходимом обслуживании пассажиров в случае задержки или отмены рейсов.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк на заседании авиационного комитета при Торгово-промышленной палате Украины, пишет Avianews.

По словам чиновника, регулятор также выдвинул требования к авиакомпаниям об обязательном наличии круглосуточно работающего колл-центра в случае, если авиаперевозчик выполняет рейсы в ночное время суток.

Лавренюк считает, что на данный момент спрос туристических компаний на чартерные авиаперевозки превышает технические возможности авиакомпаний.

"Очень важно, чтобы авиакомпании, предоставляющие услуги чартерных перевозок, и туроператоры проводили детальный анализ возможностей обеспечения перевозки всех заявленных туроператором объемов. В условиях договора между туроператором и авиаперевозчиком должны быть четко определены объем перевозок по каждому маршруту и расписание выполнения полетов, а также предусмотрены санкции за нарушение закрепленных условий", — заявил Лавренюк, слова которого цитирует пресс-служба правительства.

Присутствовавший на заседании и.о. первого заместителя главы Госавиалужбы Сергей Коршук доложил о том, что регулятор мобилизирует весь инспекторский состав для выполнения более усиленных проверок технического состояния самолетов.

"К сожалению, сегодня есть перевозчики, которые берут на себя обязательства, не учитывая техническое состояние самолетов, их возраст и график полетов, из-за чего возникают задержки. К таким перевозчикам будут применяться жесткие санкции. Для нас безопасность пассажиров превыше всего", — прокомментировал ситуацию на рынке Коршук.

Напомним, украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки на 12% в 1 квартале.

18 июня пассажиры самолета сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе из-за отсрочки рейса.

Больше новостей о: Авиакомпании Госавиаслужба задержка рейсов

Архив
Новости
Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправления делами 21:04
СБУ ночью задержала и депортировала белорусского экс-политзаключенного Францкевича 20:53
Кондитерскую фабрику "АВК" подарили Сбербанку из-за миллионных долгов 20:34
Amnesty International призывает украинскую власть наказать виновных в нападении на ЛГБТ-активистов 20:18
Дело Комарова надо переквалифицировать как убийство журналиста, – Томиленко 20:10
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok