К украинским авиакомпаниям начнут применять санкции в случае задержки рейсов

Госавиаслужба будет штрафовать украинские авиакомпании, если они не будут выполнять предусмотренные правилами требования о необходимом обслуживании пассажиров в случае задержки или отмены рейсов.\r\nОб этом заявил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк на заседании авиационного комитета при Торгово-промышленной палате Украины, пишет Avianews.\r\nПо словам чиновника, регулятор также выдвинул требования к авиакомпаниям об обязательном наличии круглосуточно работающего колл-центра в случае, если авиаперевозчик выполняет рейсы в ночное время суток.\r\nЛавренюк считает, что на данный момент спрос туристических компаний на чартерные авиаперевозки превышает технические возможности авиакомпаний.\r\n"Очень важно, чтобы авиакомпании, предоставляющие услуги чартерных перевозок, и туроператоры проводили детальный анализ возможностей обеспечения перевозки всех заявленных туроператором объемов. В условиях договора между туроператором и авиаперевозчиком должны быть четко определены объем перевозок по каждому маршруту и расписание выполнения полетов, а также предусмотрены санкции за нарушение закрепленных условий", — заявил Лавренюк, слова которого цитирует пресс-служба правительства.\r\nПрисутствовавший на заседании и.о. первого заместителя главы Госавиалужбы Сергей Коршук доложил о том, что регулятор мобилизирует весь инспекторский состав для выполнения более усиленных проверок технического состояния самолетов.\r\n"К сожалению, сегодня есть перевозчики, которые берут на себя обязательства, не учитывая техническое состояние самолетов, их возраст и график полетов, из-за чего возникают задержки. К таким перевозчикам будут применяться жесткие санкции. Для нас безопасность пассажиров превыше всего", — прокомментировал ситуацию на рынке Коршук.\r\nНапомним, украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки на 12% в 1 квартале.\r\n18 июня пассажиры самолета сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе из-за отсрочки рейса.