Львовский горсовет переизбрал исполком

Львовский городской совет переизбрал свой исполнительный комитет. Данное решение принято на сессии 20 июня, передают Українські Новини.\r\nЕго поддержали 44 депутата, при 33 необходимых.\r\nЛьвовский горсовет определил количественный состав исполкома в составе 11 человек.\r\nВ него вошли: Андрей Садовый, Анатолий Забарыло, Марта Литвинюк, Сергей Бабак, Геннадий Васькив, Ирина Маруняк, , Андрей Москаленко, Галина Сличная, Ростислав Дацкив, Юрий Кагитин и Орест Печенко.\r\nКак сообщали Українські Новини, Львовский городской совет назначил 2 заместителей мэра Львова.