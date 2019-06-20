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20 июня 2019, четверг, 19:19 28
Политика 2019-06-20T19:20:55+03:00
Українські Новини
Львовский горсовет переизбрал исполком

Львовский горсовет переизбрал исполком

Львовский городской совет переизбрал свой исполнительный комитет. Данное решение принято на сессии 20 июня, передают Українські Новини.

Его поддержали 44 депутата, при 33 необходимых.

Львовский горсовет определил количественный состав исполкома в составе 11 человек.

В него вошли: Андрей Садовый, Анатолий Забарыло, Марта Литвинюк, Сергей Бабак, Геннадий Васькив, Ирина Маруняк, , Андрей Москаленко, Галина Сличная, Ростислав Дацкив, Юрий Кагитин и Орест Печенко.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет назначил 2 заместителей мэра Львова.

Больше новостей о: Андрей Садовый Исполнительный комитет Львовского городского совета

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