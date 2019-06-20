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20 июня 2019, четверг, 19:11 21
Транспорт 2019-06-20T19:13:01+03:00
Українські Новини
Ровно запустило ночной троллейбусный маршрут

Ровно запустило ночной троллейбусный маршрут

Ровно с 20 июня запустило ночной троллейбусный маршрут. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ровенского городского совета.

Троллейбус будет курсировать с 22:00 до утра по маршруту "Мототрек- Железнодорожный вокзал".

Он соединит два отдаленных района города через центральную часть.

В горсовете не уточняют график движения ночного маршрута.

Как сообщали Українські Новини, Исполнительный комитет Ровеннского городского совета повысил стоимость проезда в городских троллейбусах на 33,33%, или на 1 гривну до 4 гривен с 1 июля.

 

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