Ровно запустило ночной троллейбусный маршрут

Ровно с 20 июня запустило ночной троллейбусный маршрут. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ровенского городского совета.

Троллейбус будет курсировать с 22:00 до утра по маршруту "Мототрек- Железнодорожный вокзал".

Он соединит два отдаленных района города через центральную часть.

В горсовете не уточняют график движения ночного маршрута.

Как сообщали Українські Новини, Исполнительный комитет Ровеннского городского совета повысил стоимость проезда в городских троллейбусах на 33,33%, или на 1 гривну до 4 гривен с 1 июля.