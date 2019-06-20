Ровно запустило ночной троллейбусный маршрут

Ровно с 20 июня запустило ночной троллейбусный маршрут. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ровенского городского совета.\r\nТроллейбус будет курсировать с 22:00 до утра по маршруту "Мототрек- Железнодорожный вокзал".\r\nОн соединит два отдаленных района города через центральную часть.\r\nВ горсовете не уточняют график движения ночного маршрута.\r\nКак сообщали Українські Новини, Исполнительный комитет Ровеннского городского совета повысил стоимость проезда в городских троллейбусах на 33,33%, или на 1 гривну до 4 гривен с 1 июля.\r\n