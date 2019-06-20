Полиция пресекла деятельность сети незаконных реабилитационных центров с 50 людьми в Луцке

Сотрудники полиции 19 июня пресекли деятельность сети незаконных реабилитационных центров, в которых незаконно содержались 50 человек, в Луцке. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

Центры специализировались на лечении от наркотической и алкогольной зависимости.

"Всего в центрах незаконно содержалось 50 человек", - говорится в сообщении.

Злоумышленники из корыстных побуждений и противоправно, применяя средства физического и психологического воздействия удерживали в них граждан, среди которых были и иностранцы.

19 июня, в результате совместной операции отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления полиции области, пограничной службы и с привлечением спецподразделения "КОРД" волынской полиции, под процессуальным руководством прокуратуры области правоохранители задержали четырех человек, которых подозревают в организации преступной деятельности.

В частности задержаны жители Волынской, Киевской и Луганской областей.

Решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.

Злоумышленникам полицейские сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники полиции 5 июня пресекли деятельность трех незаконных реабилитационных центров, в которых незаконно содержались 87 человек, во Львовской области.