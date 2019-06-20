Глава КДКА Киева Орлов рассказал о новых правилах повышения квалификации для адвокатов, вступающих в силу с 1 июля

Глава Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева Игорь Орлов рассказал о новых правилах повышения квалификации для адвокатов, которые вступают в силу с 1 июля.\r\nОб этом он написал в блоге на сайте издания "Юридическая практика", передают Українські Новини.\r\n"Что мы ожидаем от введения новых правил? Конечно, лучшего содержательного наполнения обучающих мероприятий, исключение формального подхода к повышению квалификации как получению сертификатов, роста профессионального уровня адвокатов и более сильную подготовку молодых кадров", - сказал он.\r\nОрлов сообщил, что с 1 апреля для украинских адвокатов начала работать модернизированная система повышения квалификации.\r\nС 1 июля новые правила полностью вступают в силу.\r\nТребования к адвокатам повышаются, особенно для тех, кто в профессии недавно.\r\nСогласно новым правилам, в первый год деятельности адвокатам необходимо пройти модульную программу «Молодой адвокат» в Высшей школе адвокатуры.\r\nВ первые три года также необходимо прослушать 16 часов лекций, семинаров и мастер-классов ( то есть, получить 16 баллов за каждый год).\r\nДля остальных сохраняется требование набирать не менее 10 баллов за год.\r\nПри этом в правилах специально прописано, что не менее 2 часов должны быть посвящены адвокатской этике и стандартам профессиональной деятельности.\r\nДопускается, что половину необходимых баллов можно набрать, обучаясь за границей.\r\nОрлов добавил, что новыми правилами устанавливаются более жесткие требования к операторам повышения квалификации.\r\n"Отныне такие услуги больше не смогут предоставлять мелкие, малоизвестные фирмы, рекламой которых переполнен интернет и вагоны метро...все, кто ранее был сертифицирован, с 1 июля уже не могут выдавать сертификаты о повышении квалификации адвокатов", - отметил он.\r\nОрлов подчеркнул, что при этом, органы адвокатского самоуправления регионов сохраняют свою роль в организации обучения для адвокатов вместе с Высшей школой адвокатуры, Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссией КДКА Киева.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Орлов разъяснил процедуру законного получения адвокатских свидетельств в Киеве.\r\nПредседатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявил, что сотни людей стали жертвами аферистов и получили поддельные свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью.\r\n