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20 червня 2019, четвер, 17:00 47
Кабмін 2019-06-20T17:09:36+03:00
Українські Новини
ДБР проводить обшуки в МОЗ

ДБР проводить обшуки в МОЗ

Моз України. Фото: gordonua.com
Моз України. Фото: gordonua.com

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров'я.

Про це у соцмережі Facebook написала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Так, дійсно, Державним бюро розслідувань проводяться обшуки в Міністерстві охорони здоров'я та ДП "Державний будівельний центр МОЗ" у рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні", - повідомила вона.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Міністерства охорони здоров'я, діючи за попередньою змовою з посадовими особами "Державного будівельного центру МОЗ" і посадовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Ці кошти були виділені Кабінетом Міністрів україни на реконструкцію Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 у Голосіївському районі Києва.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала 3 підозрюваних у розкраданні 25 млн гривень кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) під час закупівлі медичного обладнання за завищеними цінами.

Тим часом екс-главу Держслужби ветеранів підозрюють у причетності до мільйонних розкрадань.

Глава держслужби ветеранів АТО звинувачували у підробці документів, але був звільнений від покарання через закінчення строків давності.

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