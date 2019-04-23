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23 апреля 2019, вторник, 14:28 1883
Судебная власть 2019-04-23T15:24:46+03:00
Українські Новини
Экс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к миллионным хищениям

Экс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к миллионным хищениям

Задержание Деревянко. Фото: ГБР
Задержание Деревянко. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Артуру Деревянко в причастности к хищению 22 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему председателю Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) . Сейчас решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения", - сказано в нем.

ГБР установлено, что в 2015 году Госслужбой были заключены договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

Руководители упомянутых субъектов хозяйствования с целью присвоения бюджетных средств предоставили заведомо неправомерные сведения в актах приема-передачи оказанных по договорам услуг.

В частности были указаны недостоверные данные о количестве участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также по объему таких услуг.

По данным следствия, бывший председатель Госслужбы, проявляя служебную халатность, не осуществил никаких надлежащих мер для проверки достоверности сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их.

Таким образом, экс-руководитель ведомства не выполнил свои служебные обязанности надлежащим образом и тем самым фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн гривен, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных.

На данный момент правоохранители проводят санкционированные обыски по местам проживания лиц, причастность которых к указанным правонарушениям проверяется.

Деревянко был председателем Госслужбы ветеранов с сентября 2014 года по июнь 2017 года.

Задержание Деревянко. Фото: ГБРЗадержание Деревянко. Фото: ГБР

Как сообщали Українськi Новини, глава госслужбы ветеранов АТО обвинялся в подделке документов, но был освобожден от наказания из-за истечения сроков давности

Госслужбу ветеранов и АТОшников возглавит Манько, замешанный в скандале с Корбаном.

 
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