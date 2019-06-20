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20 червня 2019, четвер, 15:33 360
Події 2019-06-20T17:30:03+03:00
Українські Новини
В останній день реєстрації кандидатів в депутати "замінували" ЦВК

В останній день реєстрації кандидатів в депутати "замінували" ЦВК

Сьогодні, 20 червня, орієнтовно о 12:00 до Центральної виборчої комісії (ЦВК) від чергової служби Головного управління Національної поліції України у місті Києві надійшло повідомлення про замінування адміністративної будівлі, в якій розміщена Комісія за адресою: площа Лесі українки, 1.

Про це йдеться у повідомленні відділу взаємодії зі ЗМІ ЦВК.

У звʼязку з необхідністю перевірки зазначеного повідомлення доступ до приміщень ЦВК було тимчасово припинено. Відповідна служба Управління державної охорони провела перевірку приміщень адмінбудівлі на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів, а вибухо-технічна служба МВС України – прилеглої території.

Внаслідок обстеження адмінбудівлі та прилеглої до неї території вибухонебезпечних предметів не виявлено. Відтак, повідомлення про "замінування" не підтвердилося.

З 13:30 20 червня Центральна виборча комісія працює в штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні останній день подання кандидатами документів в ЦВК для реєстрації на вибори Ради.

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