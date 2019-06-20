Суд снял арест с банковского счета Портнова

Печерский районный суд Киева снял арест с денег на банковском счету бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что защита Портнова подала ходатайство в суд с просьбой снять арест с денег на его счету в Правэксбанке.

В обоснование доводов ходатайства указано, что во время досудебного расследования 4 февраля 2015 года был наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на денежные средства, имеющиеся на банковском счете.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого в марте 2014 года по ч.3 ст. 191(присвоение имущества по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса.

Это дело было закрыто прокуратурой 1 марта 2016 года в связи с отсутствием достаточных доказательств вины Портнова в присвоении госсредств.

При этом прокурор при закрытии дела не обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со счетов подозреваемого.

В начале июня текущего года суд рассмотрел ходатайство о снятии ареста и удовлетворил его.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Портнов вернулся в Украину.

Ранее Генеральная прокуратура отказалась закрыть все уголовные производства против бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова.

20 февраля Печерский районный суд Киева установил для Генеральной прокуратуры срок в 1 месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении Портнова.

В частности, речь идет об уголовных производствах, открытых по факту возможного незаконного обогащения экс-замглавы Администрации, а также по факту угрозы со стороны Портнова в адрес экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Инны Богословской.

НАБУ закрыло дело о возможном незаконном обогащении Портнова на основании решения Конституционного Суда.