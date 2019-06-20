Суд снял арест с банковского счета Портнова

Печерский районный суд Киева снял арест с денег на банковском счету бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что защита Портнова подала ходатайство в суд с просьбой снять арест с денег на его счету в Правэксбанке.\r\nВ обоснование доводов ходатайства указано, что во время досудебного расследования 4 февраля 2015 года был наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на денежные средства, имеющиеся на банковском счете.\r\nАрест был наложен в рамках уголовного производства, открытого в марте 2014 года по ч.3 ст. 191(присвоение имущества по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса.\r\nЭто дело было закрыто прокуратурой 1 марта 2016 года в связи с отсутствием достаточных доказательств вины Портнова в присвоении госсредств.\r\nПри этом прокурор при закрытии дела не обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со счетов подозреваемого.\r\nВ начале июня текущего года суд рассмотрел ходатайство о снятии ареста и удовлетворил его.\r\nРешение суда обжалованию не подлежит.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 19 мая Портнов вернулся в Украину.\r\nРанее Генеральная прокуратура отказалась закрыть все уголовные производства против бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова.\r\n20 февраля Печерский районный суд Киева установил для Генеральной прокуратуры срок в 1 месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении Портнова.\r\nВ частности, речь идет об уголовных производствах, открытых по факту возможного незаконного обогащения экс-замглавы Администрации, а также по факту угрозы со стороны Портнова в адрес экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Инны Богословской.\r\nНАБУ закрыло дело о возможном незаконном обогащении Портнова на основании решения Конституционного Суда.