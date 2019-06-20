Суд зняв арешт з банківського рахунку Портнова

Печерський районний суд Києва зняв арешт з грошей на банківському рахунку колишнього заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що захист Портнова подав клопотання до суду з проханням зняти арешт з грошей на його рахунку в Правексбанку.\r\nВ обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування 4 лютого 2015 року було накладено арешт на майно підозрюваного, а саме на грошові кошти, які є на банківському рахунку.\r\nАрешт був накладений у рамках кримінального провадження, відкритого в березні 2014 року по 3 ч. ст. 191(привласнення майна за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу.\r\nЦю справу було закрито прокуратурою 1 березня 2016 року у зв'язку з відсутністю достатніх доказів провини Портнова у привласненні державних коштів.\r\nПри цьому прокурор при закритті справи не звернувся до суду з клопотанням про зняття арешту з рахунків підозрюваного.\r\nНа початку червня поточного року суд розглянув клопотання про зняття арешту і задовольнив його.\r\nРішення суду оскарженню не підлягає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 19 травня Портнов повернувся в Україну.\r\nРаніше Генеральна прокуратура відмовилася закрити всі кримінальні провадження проти колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова.\r\n20 лютого Печерський районний суд Києва встановив для Генеральної прокуратури термін в 1 місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо Портнова.\r\nЗокрема, мова йде про кримінальні провадження, відкриті за фактом можливого незаконного збагачення екс-заступника голови Адміністрації, а також за фактом погрози з боку Портнова на адресу екс-депутата Верховної Ради від Партії регіонів Інни Богословської.\r\nНАБУ закрило справу про можливе незаконне збагачення Портнова на підставі рішення Конституційного Суду.