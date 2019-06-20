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20 червня 2019, четвер, 12:37 34
Силові структури 2019-06-20T14:45:04+03:00
Українські Новини
Суд зняв арешт з банківського рахунку Портнова

Суд зняв арешт з банківського рахунку Портнова

Портнов Андрій. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Портнов Андрій. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Печерський районний суд Києва зняв арешт з грошей на банківському рахунку колишнього заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що захист Портнова подав клопотання до суду з проханням зняти арешт з грошей на його рахунку в Правексбанку.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування 4 лютого 2015 року було накладено арешт на майно підозрюваного, а саме на грошові кошти, які є на банківському рахунку.

Арешт був накладений у рамках кримінального провадження, відкритого в березні 2014 року по 3 ч. ст. 191(привласнення майна за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу.

Цю справу було закрито прокуратурою 1 березня 2016 року у зв'язку з відсутністю достатніх доказів провини Портнова у привласненні державних коштів.

При цьому прокурор при закритті справи не звернувся до суду з клопотанням про зняття арешту з рахунків підозрюваного.

На початку червня поточного року суд розглянув клопотання про зняття арешту і задовольнив його.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня Портнов повернувся в Україну.

Раніше Генеральна прокуратура відмовилася закрити всі кримінальні провадження проти колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова.

20 лютого Печерський районний суд Києва встановив для Генеральної прокуратури термін в 1 місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо Портнова.

Зокрема, мова йде про кримінальні провадження, відкриті за фактом можливого незаконного збагачення екс-заступника голови Адміністрації, а також за фактом погрози з боку Портнова на адресу екс-депутата Верховної Ради від Партії регіонів Інни Богословської.

НАБУ закрило справу про можливе незаконне збагачення Портнова на підставі рішення Конституційного Суду.

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