Брал взятки, стрелял в детективов НАБУ и пытался совершить суицид: скандальный одесский судья Буран ушел в отставку

Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, обвиняемого во взяточничестве и стрельбе по детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).\r\nСоответствующее решение принято на заседании совета в четверг, передают Українськi Новини.\r\nПредседатель ВСП Владимир Говоруха сообщил, что Буран подал заявление об отставке.\r\nСудья имеет более 20 лет стажа и имеет право на подачу такого заявления.\r\nВСП удовлетворил заявление и уволил Бурана в отставку.\r\nТаким образом, обвиняемый в преступлениях имеет право на повышенное пожизненное денежное содержание как судья в отставке.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что судья Малиновского райсуда Одессы Буран открыл огонь по правоохранителям и скрылся при попытке его задержания за взятку в размере 0,5 млн гривен.\r\nТакже судья попытался совершить суицид и был госпитализирован.