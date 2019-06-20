Брал взятки, стрелял в детективов НАБУ и пытался совершить суицид: скандальный одесский судья Буран ушел в отставку

Брал взятки, стрелял в детективов НАБУ и пытался совершить суицид: скандальный одесский судья Буран ушел в отс

Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, обвиняемого во взяточничестве и стрельбе по детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Соответствующее решение принято на заседании совета в четверг, передают Українськi Новини.

Председатель ВСП Владимир Говоруха сообщил, что Буран подал заявление об отставке.

Судья имеет более 20 лет стажа и имеет право на подачу такого заявления.

ВСП удовлетворил заявление и уволил Бурана в отставку.

Таким образом, обвиняемый в преступлениях имеет право на повышенное пожизненное денежное содержание как судья в отставке.

Как сообщали Українськi Новини, 29 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что судья Малиновского райсуда Одессы Буран открыл огонь по правоохранителям и скрылся при попытке его задержания за взятку в размере 0,5 млн гривен.

Также судья попытался совершить суицид и был госпитализирован.