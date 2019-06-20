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20 июня 2019, четверг, 12:03 320
Судебная власть 2019-06-20T12:06:28+03:00
Українські Новини
Брал взятки, стрелял в детективов НАБУ и пытался совершить суицид: скандальный одесский судья Буран ушел в отс

Брал взятки, стрелял в детективов НАБУ и пытался совершить суицид: скандальный одесский судья Буран ушел в отставку

Судья Алексей Буран. Фото: tsn.ua
Судья Алексей Буран. Фото: tsn.ua

Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, обвиняемого во взяточничестве и стрельбе по детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Соответствующее решение принято на заседании совета в четверг, передают Українськi Новини.

Председатель ВСП Владимир Говоруха сообщил, что Буран подал заявление об отставке.

Судья имеет более 20 лет стажа и имеет право на подачу такого заявления.

ВСП удовлетворил заявление и уволил Бурана в отставку.

Таким образом, обвиняемый в преступлениях имеет право на повышенное пожизненное денежное содержание как судья в отставке.

Как сообщали Українськi Новини, 29 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что судья Малиновского райсуда Одессы Буран открыл огонь по правоохранителям и скрылся при попытке его задержания за взятку в размере 0,5 млн гривен.

Также судья попытался совершить суицид и был госпитализирован.

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