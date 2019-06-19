Кабмін просить ГПУ перевірити законність повернення в Харкові проспекту Григоренка імені Жукова

Кабінет Міністрів просить Генеральну прокуратуру перевірити законність повернення Харківською міськрадою проспекту Григоренка імені радянського полководця, маршала Георгія Жукова.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко запропонував Кабміну закликати депутатів Харківської міськради та голови міськради, мера Харкова Геннадія Кернеса, переглянути це рішення і повернути проспекту ім'я дисидента, правозахисника, засновника Української Гельсінкської групи Петра Григоренка.

Міністр юстиції Павло Петренко сказав, що Кабмін може відреагувати на рішення Харківської міськради, звернувшись до нього із закликом не допускати порушення закону, а також звернутися в правоохоронні органи, зокрема в Генпрокуратуру, з дорученням перевірити законність такого рішення міськради.

Гройсман доручив підготувати таке звернення до місцевої ради і правоохоронцям.

Як повідомляли Українські Новини, Харківська міськрада на сесії 19 червня перейменував проспект Петра Григоренка до проспекту Маршала Жукова.

Раніше мер Харкова пообіцяв перейменувати проспект Жукова назад.

В'ятрович назвав обіцянку Кернеса із повернення проспекту Жукова незаконною і пригрозив йому в'язницею.