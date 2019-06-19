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19 июня 2019, среда, 21:59 91
Кабмин 2019-06-19T21:59:01+03:00
Українські Новини
На месте единственного захоронения гетманов в Украине создали заповедник

На месте единственного захоронения гетманов в Украине создали заповедник

Монастырь Гамалиевка. Фото: all-ukraine.com.uа
Монастырь Гамалиевка. Фото: all-ukraine.com.uа

Кабинет Министров создал Государственный историко-культурный заповедник "Державотворцы Сиверщины" в Шостке и селе Гамалиевка Сумской области.

Об этом говорится в сообщении службы вице-премьер-министра Павла Розенко, передают Українські Новини.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду.

"Сегодня правительство приняло решение об объявлении комплекса памятников архитектуры села Гамалиевка и города Шостки Сумской области Государственным историко-культурным заповедником с отнесением его к сфере управления Минкульта", - сказал Розенко.

В сообщении отмечается, что Гамалиевский Харлампиев монастырь является памятником архитектуры национального значения, это один из последних монастырей-крепостей, построенных в Украине.

Здесь находится усыпальница двух ветвей семьи Скоропадских.

Это единственное захоронения гетманов, которое находится в Украине.

Согласно постановлению, Министерство культуры должно до конца года утвердить положение о заповеднике, о границах и зонах охраны заповедника, разработать план организации его территории, а также определить объемы, стоимость и сроки проведения работ по реставрации объектов, включенных в состав заповедника.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2018 года Кабмин вернул в состав Кременец-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружения Почаевской Свято-Успенской лавры (Почаев, Тернопольская область).

Тем временем в Виннице под провалом обнаружили старинные подземелья доминиканского монастыря.

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