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19 червня 2019, середа, 18:10 8
Судова влада 2019-06-19T18:22:51+03:00
Українські Новини
Суд скасував рішення наглядової ради НСТУ про звільнення Аласанії

Суд скасував рішення наглядової ради НСТУ про звільнення Аласанії

Зураб Аласанія
Зураб Аласанія

Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) про дострокове припинення контракту голови правління НОТУ Зураба Аласанії.

Про це повідомила член наглядової ради Світлана Остапа на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Суд задовольнив рішення Зураба Аласанії частково: рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати", - написала вона.

При цьому суд не задовольнив позови Аласанії до членів спостережної ради Тетяни Лебедєвої і Остапа.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Аласанія подав в суд для скасування рішення Наглядової ради про його звільнення.

Також наглядова рада НОТУ відклала розірвання контракту з головою правління Аласанією.

Раніше стало відомо, що Аласанію звільнили через Порошенка.

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