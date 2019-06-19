Суд скасував рішення наглядової ради НСТУ про звільнення Аласанії

Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) про дострокове припинення контракту голови правління НОТУ Зураба Аласанії.\r\nПро це повідомила член наглядової ради Світлана Остапа на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Суд задовольнив рішення Зураба Аласанії частково: рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати", - написала вона.\r\nПри цьому суд не задовольнив позови Аласанії до членів спостережної ради Тетяни Лебедєвої і Остапа.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому Аласанія подав в суд для скасування рішення Наглядової ради про його звільнення.\r\nТакож наглядова рада НОТУ відклала розірвання контракту з головою правління Аласанією.\r\nРаніше стало відомо, що Аласанію звільнили через Порошенка.