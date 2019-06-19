В Ровно угрожали подорвать больницы

Сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 1,3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Ровно.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Ровеннской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании больниц города, а также ряда клубов и кафе.

Информация поступила на электронный ящик областного управления полиции.

На место события выезжали взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.

Работа объектов восстановлена.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный 24 мая сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.