В Ровно угрожали подорвать больницы

Сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 1,3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Ровно.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Ровеннской области.\r\nНеизвестный анонимно сообщил о минировании больниц города, а также ряда клубов и кафе.\r\nИнформация поступила на электронный ящик областного управления полиции.\r\nНа место события выезжали взрывотехники, проводилась эвакуация.\r\nВзрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.\r\nРабота объектов восстановлена.\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.\r\n Как сообщали Українські Новини, неизвестный 24 мая сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.