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19 июня 2019, среда, 15:30 183
Происшествия 2019-06-19T15:37:35+03:00
Українські Новини
В Ровно угрожали подорвать больницы

В Ровно угрожали подорвать больницы

Сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 1,3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Ровно.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Ровеннской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании больниц города, а также ряда клубов и кафе.

Информация поступила на электронный ящик областного управления полиции.

На место события выезжали взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.

Работа объектов восстановлена.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

 Как сообщали Українські Новини, неизвестный 24 мая сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.

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