У Рівному погрожували підірвати лікарні

Співробітники Національної поліції евакуювали близько 1,3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Рівному.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник управління Нацполиции в Ровеннской області.\r\nНевідомий анонімно повідомив про замінування лікарень міста, а також ряду клубів і кафе.\r\nІнформація надійшла на електронну скриньку обласного управління поліції.\r\nНа місце події виїжджали вибухотехніки, проводилася евакуація.\r\n- Небезпечні або підозрілі предмети не виявлені.\r\nРобота об'єктів відновлена.\r\nВідкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий 24 травня повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.