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19 червня 2019, середа, 15:30 10
Події 2019-06-19T16:15:03+03:00
Українські Новини
У Рівному погрожували підірвати лікарні

У Рівному погрожували підірвати лікарні

Співробітники Національної поліції евакуювали близько 1,3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Рівному.

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Нацполиции в Ровеннской області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування лікарень міста, а також ряду клубів і кафе.

Інформація надійшла на електронну скриньку обласного управління поліції.

На місце події виїжджали вибухотехніки, проводилася евакуація.

- Небезпечні або підозрілі предмети не виявлені.

Робота об'єктів відновлена.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 24 травня повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.

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