Медведчук називає Крим українським, хоча й не вважає Росію агресором

Колишній глава Адміністрації Президента, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не вважає Росію агресором і вважає аннексированный Росією Крим українським.

Про це він сказав в інтерв'ю "Російській службі ВВС", передають Українські Новини.

"У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, повинен бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини", - заявив Медведчук.

При цьому він зазначив, що в спілкуванні зі своїм кумом - Президентом Росії Володимиром Путіним - називає Крим українським.

"Я вважаю, що і Крим - це територія України... У кожного своя думка. Він (Путін) глава держави. Він повинен відстоювати інтереси держави. Він їх відстоює. А я, як політик, як громадянин України, уявляю українські інтереси, і тому я так вважаю", - заявив він.

Екс-глава Адміністрації не вважає проблемою те, що близько 46% українців ставляться до нього негативно.

"Ну й чудово, я теж до них негативно ставлюся", - відповів Медведчук.

На його думку, у новообраного Президента Володимира Зеленського немає плану, як досягти миру на Донбасі.

Медведчук вважає, що необхідно реалізувати його план, схвалений російським керівництвом.

Нагадаємо, 7 червня Бойко і Медведчук зустрілися в Петербурзі з головою правління компанії "Газпром" (Росія) Олексієм Міллером.

Як раніше повідомлялося, після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив, що "Газпром" готовий надати Україні знижку 25% на газ.