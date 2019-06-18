Лечение пчелиным ядом может быть опасно, - Супрун

Альтернативное лечение пчелиными продуктами, которые принимаются местно, внутрь или вводится непосредственно в кровь являются небезопасными и непроверенными методами, которые могут иметь негативные последствия для здоровья.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

Так, одним из распространенных методов апитерапии - альтернативного метода медицины, в котором для профилактики и лечения болезней используются пчелиные продукты - мед, пыльца, прополис, маточное молочко, воск - является лечение пчелиным ядом. В таком случае используют укусы живых пчел в специальных точках тела или инъекцию, изготовленную из яда пчелы. Чтобы уменьшить боль, к месту укуса прикладывают лед, рассказала Супрун.

"Сторонники этого способа указывают, что он эффективен в лечении ревматоидного артрита, псориаза, рассеянного склероза и различных видов боли. Зато исследования указывают на недостаточное количество данных, чтобы утверждать не только об эффективности, но и безопасности этого метода", - сообщила и.о. министра.

По словам Супрун, особое внимание стоит обратить на "лечение" пчелиным ядом рассеянного склероза. По исследованиям, метод показывает низкую эффективность. В то же время нельзя делать выводы о действенности и безопасности применения пчелиного яда для лечения рассеянного склероза.

Кроме того, существует еще один довольно инновационный метод лечения с помощью пчел, перечисляет и.о. министра. Так, людям предлагают провести несколько часов или даже заночевать в специально оборудованном домике, где они могут полежать на кровати, под которым находятся ульи с пчелами.

"Инновационный этот метод потому, что его почти не используют нигде в мире, кроме Украины. Соответственно и никаких научных подтверждений его эффективности не существует", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что, скорее всего, такое "лечение" не принесет какого-то особого вреда для организма, но и обещанной пользы тоже. Основатели этого способа, мягко говоря, преувеличивают его оздоровительные эффекты. А обещают они исцеление буквально всего организма - например, устранение нарушений кровообращения, нормализации артериального давления, очистки бронхов и уменьшение вероятности туберкулеза, нормализацию обмена веществ, торможение процесса старения и еще ряд эффектов. И все это благодаря гудению пчел и их целебному биополю.

Супрун уточнила, что пчелиные продукты могут быть полезны, но при нескольких условиях.

"Во-первых, важно быть уверенным, что человек не имеет аллергии на такие продукты. Во-вторых, следует учитывать потенциальные риски от их использования. Добавить мед к чаю выглядит значительно безопаснее, чем целенаправленно жалиться ядом пчел или использовать пчелиные продукты или их гудение для лечения серьезных болезней", - сообщила и.о. министра.

Она отметила, что когда речь идет об альтернативных методах лечения, крайне важно мыслить критически и быть очень осторожным. Чаще всего такие методы не имеют доказанной эффективности, недостаточно изучены и предлагаются людьми, не имеющими медицинского образования или надлежащего опыта.

Как сообщали Українські Новини, в Украине ввели страхование пчел и хотят обязать аграриев отправлять СМС пчеловодам о химобработке полей.

Тем временем Супрун заявила, что не нужно бояться сквозняков в жару и можно сидеть на холодном.