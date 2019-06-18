подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 июня 2019, вторник, 18:44 581
Судебная власть 2019-06-18T18:45:03+03:00
Українські Новини
Директор ГБР Труба незаконно решает, кого назначать на должности, а кого увольнять, – Гаврилечко

Директор ГБР Труба незаконно решает, кого назначать на должности, а кого увольнять, – Гаврилечко

Юрий Гаврилечко. Фото: youtube.com
Юрий Гаврилечко. Фото: youtube.com

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба стал единолично решать, увольнять или назначать людей на должности в ГБР. Это противоречит закону о ГБР, а именно п. 9 ч. 1 ст. 12 в привязке к ч. 2 ст. 12, согласно которым увольнение сотрудников должно осуществляться по согласованию с заместителями и по представлению внешней конкурсной комиссии.

Такое заявление в эфире телевизионного канала "112 Украина" сделал политический эксперт Юрий Гаврилечко.

"После реформы правоохранительных органов Государственному бюро расследований передали достаточно много полномочий. И что мы сейчас видим? Что его руководитель – господин Труба – абсолютно самостоятельно, вопреки закону, начинает решать, назначать или не назначать людей, которые прошли конкурсную комиссию, или увольнять, не советуясь коллегиально с первым заместителем и другими заместителями", – отметил эксперт.

По его мнению, подобная ситуация сложилась по причине отсутствия в стране рабочих механизмов, которые бы позволили привлечь чиновника к ответственности за его противоправные действия.

"Не создана дисциплинарная комиссия, не созданы контролирующие органы. И оказалось, что новый орган (ГБР) стал работать почти так же, как и любое другое государственное учреждение. Хотя зарплата там достаточно высокая. Это сдерживает чиновника от неправовой деятельности? Нет, не сдерживает. А все потому, что нет обратной связи, нет ответственности перед вышестоящими органами", – подытожил Гаврилечко.

Больше новостей о: Государственное бюро расследований Роман Труба ГБР Юрий Гаврилечко

Архив
Новости
В Харькове людей эвакуируют из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта 19:22
Чрезвычайно высокая вероятность пожара преобладает по Украине, - ГосЧС 19:14
Автомобили провалились под асфальт в центре Киеве. Фото:
Фото дня: на Крещатике два автомобиля "ушли" под асфальт 19:11
"Оператор рынка" зарегистрирован в Минюсте 19:01
Экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине 19:00
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию 20:20
Смертельная авария с участием такси в Киеве. Фото: Информатор
Ехала на свадьбу и погибла: в Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси, пассажирка скончалась на месте 20:43
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня 11:09
Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok